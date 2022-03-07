Герой со скальпелем в руке: история военного хирурга Эдуарда Хорошуна

Украина богата талантливыми людьми. Одним из таких несомненно является военный хирург, полковник медслужбы и воин медицинского фронта Эдуард Хорошун.

Он — военный в четвертом поколении, еще с прадеда. Поэтому детство парня прошло в военной системе — ездил с родными по гарнизонам тогда еще Советского Союза.

Но специальность выбрал для себя медицинскую. Поступил в Днепропетровскую медицинскую академию, а после ее завершения пошел служить в Вооруженные силы. 25 лет спустя, а он до сих пор здесь, с украинской армией.

Долгое время Эдуард Хорошун служил в Крыму, а весной 2014-го, не изменив присяге, вышел на материковую Украину. В Одессе возглавил клинику безотлагательной и эндоскопической хирургии.

Лечил также в Киеве и Днепре, но долг перед родиной звала на фронт. Поэтому в зоне АТО Эдуард провел целых три ротации. Каждый раз врачебные навыки и отточенность действий спасали нашим бойцам не одну жизнь.

— Главным на всех своих должностях считал и считаю — максимальную заботу о каждом из пациентов, сохранение традиций врачебной школы, улучшение материальной базы и увеличение круга специалистов высокого класса, — говорит Эдуард Хорошун.

Служить Украине он не прекратил и по сей день. С начала полномасштабного вторжения России медик организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и эвакуировал раненых.

А несколько дней назад президент удостоил Эдуарда Хорошуна званием Герой Украины.

Эту высокую награду от Президента Украины я считаю наградой всего нашего армейского коллектива.

— От себя же лично скажу, что буду и дальше успешно работать ради сохранения жизни и здоровья украинских военных, — комментирует полковник медслужбы.

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