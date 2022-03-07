Герой зі скальпелем у руці: історія військового хірурга Едуарда Хорошуна

Україна багата на талановитих людей. Одним із таких безсумнівно є військовий хірург, полковник медслужби й воїн медичного фронту Едуард Хорошун.

Він — військовий у четвертому поколінні, ще з прадіда. Тож дитинство хлопця минуло у військовій системі — їздив з рідними по гарнізонах тоді ще Радянського Союзу.

Та фах обрав для себе медичний. Вступив на навчання до Дніпропетровської медичної академії, а після її завершення пішов служити до Збройних Сил. 25 років потому, а він і досі тут, з українським військом.

Тривалий час Едуард Хорошун служив у Криму, та весною 2014-го, не зрадивши присязі, вийшов на материкову Україну. В Одесі очолив клініку невідкладної та ендоскопічної хірургії.

Лікував ще й в Києві та Дніпрі, але відповідальність за вітчизну кликала на фронт. Тож у зоні АТО Едуард провів цілих три ротації. Щоразу високий лікарський фах рятував нашим бійцям не одне життя.

— Головним на всіх своїх посадах вважав і вважаю — максимальну турботу про кожного з пацієнтів, збереження традицій лікарської школи, покращення матеріальної бази та збільшення кола фахівців високого класу, – каже сам Едуард Хорошун.

Служити Україні він не припинив і по сьогодні. Від початку повномасштабного вторгнення Росії медик організував оборону військово-медичного центру в оточенні та здійснював евакуацію поранених.

А кілька днів тому президент удостоїв Едуарда Хорошуна званням Герой України.

Цю високу нагороду від Президента України я вважаю заслугою всього нашого армійського колективу.

— Від себе ж особисто скажу, що буду й надалі успішно працювати заради збереження життя та здоров’я українських воїнів, — переконує полковник медслужби.

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