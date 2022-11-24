Труднее всего видеть убитых детей — история нацгвардейца о тяжелых боях в Луганской области

Герой этой истории — военнослужащий одной из бригад оперативного назначения Национальной гвардии Украины Магони. Сейчас он в составе расчета ПЗРК защищает Харьковскую область. Сильнейший след в его душе оставили месяцы боев в Луганской области. Его историю рассказали в Национальной гвардии Украины.

Парень родом из одного из оккупированных населенных пунктов на юге Украины. С февраля у него не было с родными никакой связи и не знает, что с ними.

Где и как встретил полномасштабное вторжение

В конце 2021 года Магони во время стандартной ротации отправился с собратьями в Станицу Луганскую. В феврале россияне начали полномасштабное наступление на Украину.

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— Психологически было очень непросто. В Рубежном было очень много погибших. Их тела лежали на дорогах. Забрать их было нереально из-за обстрелов, — рассказывает парень.

Он смог выжить в боях в Рубежном благодаря своему профессионализму, но уже не так дорожит своей жизнью, как когда-то в условно-мирное время.

— Россияне намеренно больше всего били по мирному населению. Это было непонятно и больно.

Ты видишь, как погибают безоружные и беззащитные, и не можешь помочь этому. Когда ты видишь убитых детей — это невероятное психологическое давление, — признается военный.

Он рассказывает, что в такие моменты подсознательно начинал винить себя, хотя рационально понимал, что виноваты россияне. Магони говорит, что готов ценой своей жизни сделать все, чтобы перестали погибать дети.

— Дети для меня — святое. Мне 20 лет. Там, в Рубежном, я понял, что хочу иметь детей, стать отцом, — признается он.

Об обстрелах и боях

То, что парень пережил в Луганской области, навсегда запомнит — тяжелые потери, длительные обстрелы, плотные огневые контакты. В тот период даже минимальный армейский комфорт казался недостижимым.

На костре приходилось греть маленькую бутылочку замерзшей воды, спали прямо на земле. Если удалось поспать 15 минут — уже повезло. Однако наиболее жестокие бои, говорит нацгвардеец, были в Попасной.

Обстрелы начинались с четырех утра, была небольшая пауза у оккупантов на завтрак. В это время наши военные тоже пытались быстро что-нибудь поесть. Дальше — обстрелы до обеда.

Пообедали — стреляют до часу ночи. Нам не было чем им отвечать. Минометы были, не хватало мин, — рассказывает Магони.

Он считает: ему очень повезло, что продолжает воевать — жизнь могла оборваться в любой момент.

Когда 8 марта враг запустил очередной обстрел с Градов, два снаряда упали рядом возле окопа военного. Произошло это между Кременной и Рубежным. У нацгвардейца была контузия, он потерял слух на одном ухе на 30%. Также пострадало зрение.

— Полгода там был. Нам приходилось постоянно отходить — это очень угнетало.

Начало войны я бы кратко описал так — танк против автомата, — подчеркивает он.

По словам Магони, россияне заваливали украинских военных труппами мобилизованных луганчан. Их гнали в лобовые атаки. Тогда все было похоже на безумие. Подчеркивает, что ВСУ продвигаются сейчас, потому что изменилась ситуация с вооружением.

Парень безоговорочно верит, что закаленное в боях украинское войско обязательно победит в этой войне. Он и его собратья борются ради этого по всем направлениям, где происходят боевые действия.

Украинские военные каждый день прилагают большие усилия на поле боя. Ранее мы рассказывали историю сержанта Дениса, освобождавшего Киевскую область.

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