Путь Киев-Мордор-Киев: история сержанта с позывным Пьеса о своем собственном способе борьбы

Он называет свой путь Киев-Мордор-Киев. Сержант Максим Курочкин все больше любит ссылаться на художественные сравнения современной войны и историй легендарного Толкана.

Драматург и военнослужащий в одном лице очень напоминают одного из его героев. Но мужчине более привычно думать не об этом сходстве или его достижениях, а о том, сделал ли он что-то не так в своей жизни.

Максим вспоминает, как в своем детстве, что проходило в советской оккупации, он чувствовал страх перед ракетными атаками. Правда, со стороны натовских войск. Так учили советские захватчики.

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В его сознании оставалась надежда достичь понимания и передать правду на противоположную сторону. Тем не менее 2014 год расставил все на места.

Можно было обмануть себя, что ты принесеш какую-то пользу в Украину и себе, работая в Москве… Но после первого убитого на Майдане все эти фантазии исчезли.

К тому времени мужчине удалось получить первое образование историка в своем родном Киеве, а затем учиться в Литературном институте в Москве.

Максим даже некоторое время работал в стране агрессора, пытаясь рассказать правду об украинцах и противодействовать пропаганде.

Но показ документального кино Сильніше, ніж зброя, который рассказал об эволюции украинского общества и событиях Майдана и начале войны в Украине. Затем фильм был прерван работниками ФСБ, потому что якобы в здании была взрывчатка. Классическая техника, чтобы объяснить их незаконные действия для неприхотливой толпы.

Все было напрасно. Я получил полное поражение.

Тогда стало ясно, что что-то нужно изменить. Максим вернулся в Киев и изменил слово на действие. До 24 февраля это было даже подготовить открытие его собственного театра в Киеве. Это торжественное событие должно было состояться в марте.

Однако в это время у Максима уже было другое имя, или, точнее, позывной Пьеса, который был дан его собратьями. С ними он вместе с конца февраля.

Другим Максим больше не мог видеть свой путь. Разве что сначала он набрал воды дома, и когда он понял, что это не так необходимо, он почувствовал — захватчики проиграют. Затем он решил, что должен приложить свои собственные усилия для победы.

И так, 24 февраля он пошел в военкомат, а на следующий день он стал в строй. Мужчина уверен, что теперь он должен заплатить эту цену за нашу независимость, которую мы когда-то получили в 1991 году на бумаге. Теперь нам нужно сделать это на самом деле.

Первоначально Максим охранял военные объекты столицы, а затем уже участвовал в боях в Киевской области, но больше всего запомнился май на востоке — западное оружие еще не было получено, но уже необходимо выбивать врага от своей родной земли.

Меня бы устроило постоять в коридоре и заглянуть в комнату под названием война. Вот кто-то услышал мои молитвы и даже позволил зайти на один шаг в эту комнату.

К старому способу жизни он вернулся после того, как был ранен в правую руку. Мужчина все еще чувствует некоторую символику в этом эпизоде ​​из своей жизни. Однако писать об этом вряд ли будет.

Максим считает, что в нашей стране достаточно новых творцов, которые смогут рассказать о нашей войне за независимость. Он видел это в глазах наших защитников — его собратьев, которые получили службу в наказание, а сделали это своим собственным выбором.

Они не бегут в войска от бедности и от несчастной любви. Они идут туда из полноты жизни в себе и вокруг, а не от ее недостатка.

Так же, как все украинцы, которые все на своих местах почувствовали свои ответственность и силу приблизить победу Украины. Поэтому, наконец, Максим говорит, что, возможно, нам просто нужно просто сцепить зубы и продолжить эту борьбу до самого логического финала.

Необходимо сцепить зубы и, независимо от того, насколько болезненно, терпеть эту пьесу до финала — естественного и выстраданого.

Он не привык к военной форме, поскольку у Николая уже есть опыт работы. В 2019 году он надеялся вернуться к гражданской жизни, но чувство долга не позволило остаться в стороне от ожесточенных боев. Читай историю командира на псевдо Альфа, который, прежде всего, ценит жизнь подчиненных.

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Фото: Украинская правда