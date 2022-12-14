Несобранный мотоцикл до сих пор ждет в мастерской — история военного с фронта, который делал кастомные байки

Сегодня мы познакомим тебя с военным Сергеем с позывным Волк. Мужчина родом из Полтавской области. Его позывной говорит за себя, ведь он — экстремал, байкер и президент одного из местных мотоклубов.

Сергей поделился, что свой первый байк собрал еще в 15 лет. Говорит еще с юности имел страсть и способность к технике. До полномасштабной войны у него была мастерская, но на следующий день после российского вторжения повесил замок на дверь и пошел воевать. Его историю рассказали в Армии.Inform.

О кастомных байках

Сейчас Сергей — водитель-гранатометчик минометной батареи в одном из пехотных подразделений. Вместе с собратьями выполняет боевые задания на Бахмутском направлении.

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Военный ездит на бронированном внедорожнике, подвозит боевые расчеты, носит миномет, осуществляет доставку боекомплекта. Кроме того, вывозит с поля боя раненых.

До войны Сергей занимался изготовлением кастомных байков.

Я на фронте потому, что так нужно! Я не хочу быть рабом. И чтобы мои дети были рабами, тоже не хочу! — подчеркивает он.

Байки мало связаны с военным делом, но армейский опыт у Сергея есть. Он закончил срочную службу и получил специальность кинолога. Даже взял себе щенка и научил его всему, что нужно.

Впоследствии работал в одном из подразделений МВД в столице. Однако так и не смог прижиться на этой работе. Так что решил открыть свое дело.

У мужчины было много заказов, как оказалось многие хотят мотоциклы, которые сконструированы именно под их нужды. Именно это и делал Сергей.

— На следующий день после российской атаки повесил на мастерскую замок, сказал несобранному байку: “Я недолго, маленький” и пошел воевать. Надеюсь, что успею собрать мотоцикл для заказчика! — делится военный.

О своей бронированной машине

Бронированную машину, на которой ездит Сергей, получил от волонтеров. Говорит: человек, который над ней работал, хорошо постарался. Она ведь укреплена дополнительными бронированными пластинами для защиты.

— Тот, кто этим занимался, понимал нужды бойцов. Есть даже дополнительная защита бронепластинами зон посадки пассажиров. Человек, наверное, сам воевал! Спасибо коллеге-механику за такой разумный подход и заботу о жизни военных, — отмечает Сергей.

Кстати, фронтовую машину военный тоже называет “маленькая” и ласково к ней обращается. Он уверен, что техника все понимает и обязательно отблагодарит в нужный момент.

Самое ценное для Украины — это жизнь наших воинов. Ранее мы рассказывали историю командира с позывным Альфа, ценящего жизнь подчиненных.

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