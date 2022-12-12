Рассказы

Я всегда откровенен с ними, а они — со мной: история командира с позывным Альфа, который больше всего ценит жизни подчиненных

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 декабря 2022, 09:00
Історія командира на псевдо Альфа
Фото: Армия.Inform

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