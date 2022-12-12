Я всегда откровенен с ними, а они — со мной: история командира с позывным Альфа, который больше всего ценит жизни подчиненных

Вечером 23 февраля предприниматель Николай пытался спланировать свой следующий рабочий день. Это должен был быть обычный четверг. Однако на следующее утро жизнь изменилась навсегда, а свое имя мужчина сменил на позывной Альфа.

Ему не привыкать к военной форме, поскольку у Николая уже есть опыт службы. В 2019 году он надеялся вернуться к гражданской жизни, но чувство долга не дало остаться в стороне от ожесточенных боев.

В первый день полномасштабного вторжения России на территорию Украины мужчина позвонил в местный территориальный центр комплектований и сообщил, что готов вернуться на службу. Уже 25 февраля офицер был в строю.

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Сначала был в роте, которая занималась охраной военных объектов, а потом появилась возможность присоединиться к новообразованному батальону.

Теперь Альфа управляет подразделением, личный состав которого состоит на 90% из мобилизованных. Однако, как отмечает сам командир, его подчиненные хорошо закаленные и обстрелянные воины.

Но бросить заботу о них мужчина никак не может, поскольку видит в этом свою главную задачу. Альфа вспоминает, что больше всего нервничал, когда начались сильные ливни и полтора дня никто не мог доставить его бойцам воду и продукты.

Однако командиру стоило только заняться делом, и все проблемы были решены. Также иногда удается облегчать и без того непростую жизнь своим воинам с помощью обычных разговоров.

Когда вражеские обстрелы утихают, подхожу к ним и в непринужденной обстановке начинаю разговор о службе, родных, которые ждут их дома, об их отношении к боевым товарищам. Я всегда откровенен с ними, а они — со мной.

И несмотря на то, что его подчиненные — это уже хорошо сформированные личности со своими характерами, понимание удается достичь практически со всеми. Альфа делится, что и сами ребята уже научились ладить за столько времени и хорошо выучили друг друга.

— Несмотря на какие-либо трудности, ребята никогда не опускают рук и поддерживают друг друга.

А цель у всех одна — скорее победить врага и оказаться в кругу семьи за праздничным столом.

И каждый день командир вместе со своими подчиненными всеми силами приближают этот день. Говорит, что каждые сутки отличаются от предыдущих, поэтому и понятие тишины в горячих точках, где он несет службу, очень относительно.

Чаще случается так, что в светлое время суток враг проводит разведку, поэтому может показаться, что ситуация стабильная. А вот уже ночью может начать бить из всех калибров.

Так сказать, хвалятся и пугают имеющимся у них арсеналом вооружения.

Но украинских защитников испугать уже достаточно тяжело. Напротив, наши воины больше всего стремятся не только оборонять, но и освобождать родные земли.

Неудивительно, что одним из достижений Альфа называет выбивание врага с его позиций, да еще без собственных потерь. Все же приятно видеть, как противник бежит с поля боя, забывая унести как вооружение, так и личные вещи и даже погибших.

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Не меньше гордится мужчина и своими подчиненными, которых он называет без преувеличения опытными воинами. Его ребята умеют не только вести бой и различать виды вооружений по звуку, но и делать хорошие фортификационные сооружения.

Звучит довольно просто, но именно такие простые вещи помогают обустроить минимальный комфорт и сохранить жизнь каждому воину. Поскольку нам, украинцам, важнее именно сохраненная жизнь наших людей, которые будут отстраивать в мире цветущую Украину.

У него была успешная работа за границей, но когда в 2014 Россия напала на Украину, он вернулся и вступил в ряды ВСУ. Таких рассказов немало, такая и история военного Ивана Билыка с позывным Язь.

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