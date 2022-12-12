Розповіді

Я завжди відвертий з ними, а вони — зі мною: історія командира на псевдо Альфа, який понад усе цінує життя підлеглих

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Грудня 2022, 09:00
Історія командира на псевдо Альфа
Фото: Армія.Inform

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