Рассказы

Кудри в облаках — как пилот Юлия Слободянюк разрушает стереотипы о женщинах в авиации

Елена Яковлева, редактор сайта 08 февраля 2022, 17:00
Історія української пілотеси Юлії Слободянюк
Фото: Instagram

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