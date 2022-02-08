Кудри в облаках — как пилот Юлия Слободянюк разрушает стереотипы о женщинах в авиации

Ее часто путают со стюардессой, а сама она романтически называет себя кудрями в облаках. За свои 25 лет пилот Юлия Слободянюк провела более 1200 часов в небе.

Миниатюрная блондинка ежедневно поднимает гигантский пассажирский самолет Boieng-737, а в свободное время занимается парашютным спортом, ездой на мотоцикле и катанием на лошадях.

Это история о целеустремленности украинки, которая, несмотря на все препятствия на своем пути, осталась верной детской мечте.

К мечте через поддельное разрешение

Еще в детстве после просмотра фильма В бой идут одни старики Юлия решила стать пилотом и с тех пор никогда не сомневалась в своем выборе.

Родители сначала воспринимали занятия в детско-юношеском авиационно-космическом центре как хобби, но один случай изменил их мнение.

В 14 лет Юлии впервые удалось полетать с инструктором на маленьком самолете, а в 15 — прыгнуть с парашютом. Для последнего потребовалось разрешение родителей.

Мама позволила прыгнуть с парашютом только один раз, но это не остановило будущего пилота от приключений в небе — она подделала разрешение и добилась своего. После этого родители больше не мешали дочери.

Самая младшая на курсе и единственная из девушек на потоке

Сначала Юлия хотела стать именно военным пилотом. Но в Харьковском университете воздушных сил квот для обучения девушек-пилотов не было.

Поэтому Слободянюк окончила Кременчугский летный колледж, правда, по специальности пилот вертолета, затем Кировоградскую летную академию.

Самая молодая студентка на курсе была чуть ли не единственной девушкой среди 70 учеников. Однако это не давало Юлии никаких привилегий. Преподаватели были так же придирчивы к ней, как и к парням.

За годы учебы Юлия наслушалась о том, что ничего у нее не получится, потому что нужна дорогостоящая летная практика.

Цена работы в небе

Чтобы работать в коммерческой авиации, необходимо иметь специальную лицензию. Ее можно получить после 150 часов налета на маленьких самолетах. Один час обходится около $250, что в общей сложности получается довольно дорого.

К тому же нужно отдельно заплатить за разрешение на управление конкретным типом самолета. Когда-то выпускников летных вузов поддерживало государство, но теперь каждый должен оплачивать практику своими средствами.

После получения диплома Юлия начала отправлять свое резюме в разные компании. Владелец одной из них вдохновился целеустремленностью девушки и помог ей получить лицензию.

Незабываемый опыт в Конго

Первую официальную работу девушка получила в Конго. Там она полгода работала в качестве второго пилота на большом самолете.

Некоторые местные племена воспринимали самолет как нечто невероятное. Посмотреть на него собирались сотни людей. Но засматривались не только на железную птицу, а и на экзотическую украинку-пилота.

В Конго случались и опасные ситуации. Однажды на аэродроме, куда Юлия планировала посадить самолет, экипаж встречали вооруженные люди. Как потом выяснилось, в той местности начались военные беспорядки.

К счастью, командир вовремя направил самолет вверх и экипаж приземлился в другом аэропорту. Иначе неизвестно, чем могла бы закончиться эта история.

Минусы авиации

Как и любая профессия, пилотирование имеет свои недостатки. Для Юлии это ненормированный график, множество ночных перелетов и постоянное обновление документации и техпараметров.

Но пилота это не пугает. В ее планах стать командиром самолета.

А если ты всячески пытаешься избежать авиапутешествий, то читай, что делать при падении самолета. Как известно, осведомлен — вооружен.