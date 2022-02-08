Розповіді

Кучері у хмарах — як пілотеса Юлія Слободянюк руйнує стереотипи про жінок в авіації

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Лютого 2022, 17:00
Історія української пілотеси Юлії Слободянюк
Фото: Instagram

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