Лежал на земле и мешал на сковороде: история настоящего генерала кулинарных шедевров с позывным Малой

Он добровольно оставил успешную карьеру в статусном ресторане ради передовой. В одном из подразделений на Запорожском направлении бойцов кормит профессиональный шеф-повар Александр Бабой с позывным Малой.

Его можно назвать генералом кулинарных войск, поскольку Александр оттачивал свое мастерство 15 лет. Через его руки проходили омары и оленина. Однако сейчас он творит чудеса из самых простых продуктов.

Обычно мужчина радует собратьев обыденными блюдами из армейского меню. Но иногда в память о мирных временах прибегает к кулинарным произведениям, которые дарят бойцам настоящий праздник вкуса.

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Профессиональный шеф-повар утверждает, что, несмотря на то, что рецепты здесь неприхотливы, существуют свои секреты приготовления вкусной еды. Поэтому блюда Александра ребята уминают с удовольствием.

Всегда вкусно, даже в экстремальных условиях, — делятся впечатлениями ребята.

Мужчина немного стесняется заброшенной кухни в сельском доме возле передовой. Но не жалуется. Потому что сознательно оставил успешную карьеру в блестящих ресторанах Днепра и пошел в армию.

Пытался готовить даже под большими обстрелами, лежа на земле и мешая на сковороде еду.

У Саши уже есть планы на время после войны. Говорит, прежде всего поедет к жене и троим деткам, которые в начале полномасштабного вторжения РФ уехали за границу. И по меньшей мере месяц не будет подходить к плите.

Я поеду к жене, к детям. Ничего не хочу готовить, хочу забыться немного и побыть с семьей, потому что я очень долго их не видел.

В 2000-х годах Юрий попал в элитный отряд НАТО, после службы стал шеф-поваром и готовил для украинских президентов. Но 24 февраля решил вернуться на службу, чтобы защищать страну. Читай историю шеф-повара из Днепра, который покинул все и ушел на войну.

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