Лежав на землі та мішав на пательні: історія справжнього генерала кулінарних шедеврів на псевдо Малой

Іще один наш герой добровільно лишив успішну кар’єру в статусному ресторані заради передової. В одному з підрозділів на Запорізькому напрямку бійців годує професійний шеф-кухар Олександр Бабой на псевдо Малой.

Його можна назвати генералом кухарських військ, оскільки Олександр відточував свою майстерність 15 років. Через його руки проходили омари та оленина. Проте нині він творить дива з найпростіших продуктів.

Зазвичай чоловік тішить побратимів буденними стравами з армійського меню. Та іноді на згадку про мирні часи вдається до кулінарних витворів, що дарують бійцям справжнє свято смаку.

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Професійний шеф-кухар твердить, що попри те, що рецепти тут невибагливі, існують свої секрети приготування смачної їжі. Тому страви Олександра хлопці наминають із задоволенням.

Завжди смачно, навіть в екстремальних умовах, — діляться враженнями хлопці.

Чоловік трохи стидається занедбаної кухні в сільському будинку біля передової. Та не нарікає. Бо свідомо полишив успішну кар’єру в блискучих ресторанах Дніпра, пішовши до війська.

Намагався готувати навіть під великими обстрілами, лежачи на землі та мішаючи на пательні.

Сашко вже має плани на час після війни. Каже, що насамперед рушить до дружини та трьох діток, які на початку повномасштабного вторгнення РФ поїхали за кордон. І щонайменше місяць не підходитиме до плити.

Я поїду до дружини, до дітей. Нічого не хочу готувати, хочу забутися трошки та побути з сім’єю, бо я дуже довго їх не бачив.

У 2000-х роках Юрій потрапив до елітного загону НАТО, після служби став шеф-кухарем та готував для українських президентів. Та 24 лютого вирішив повернутись на службу, щоб боронити Батьківщину. Читай історію шеф-кухаря з Дніпра, який покинув усе та пішов на війну.

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