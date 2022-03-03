Рассказы

Не кабинетный работник, а настоящий командир! История генерал-лейтенанта Юрия Содоля

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 марта 2022, 07:00
Юрій Содоль історія військового
Фото: Facebook

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