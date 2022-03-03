Не кабинетный работник, а настоящий командир! История генерал-лейтенанта Юрия Содоля

Уже неделю идет война в Украине. Наш сосед оказался еще более жестоким, чем мы могли себе представить.

Однако наши вооруженные силы дают достойный отпор и не дают противнику расслабиться.

Наши военные стали символом мужества для государства, несокрушимости и силы воли. Пишется новая история, в которой мы уже имеем первых героев.

Звание Герой Украины получил командующий морской пехотой генерал-лейтенант Юрий Содоль.

В боях за Волноваху вывел людей из-под удара врага и организовал успешное контрнаступление, за что и получил награду. Сейчас — защищает Мариуполь.

Путь от курсанта к генералу

Родился наш в Чугуеве в Харьковской области в семье военного. Вся семья была артиллеристами: отец, дед, тесть. Юрий также решил поступить в Сумское высшее артиллерийское командное училище.

После окончания вуза служил в артиллерийском полку на Днепропетровщине.

Впоследствии он стал начальником штаба артиллерийской бригады, позже начал переход из артиллерии в десантные войска.

С 2007 по 2015 он был командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. В этой должности участвовал в антитеррористической операции. В январе 2015 года Юрий Содоль был назначен первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками. А 23 августа 2015 года ему присвоили звание генерал-майор.

Опыт в боях против московитов

Во время боевых действий на Донбассе его команда стояла в 17 городах. Они выбивали незаконные вооруженные формирования.

За 2015 год в Житомире Юрий Содоль был 59 суток из 365, остальные — в АТО, выполнение боевых заданий. В частности, адский Донецкий аэропорт, обеспечение и выход 128-й бригады.

Юрий Содоль имеет несколько значительных наград:

орден За мужество ІІІ степени;

орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Настоящий командир

Юрий Содоль, чтобы получить берет пехотинца, преодолел полосу препятствий, даже после того, как его назначили командующим.

Он еще раз доказал и себе, и своим подчиненным, что он не кабинетный работник, а настоящий командир.

У Юрия Ивановича двое сыновей, которые также выбрали для себя путь отца и стали военными.

Можно сказать, что Юрий Содоль является тем, за кем без колебаний пойдут наши морпехи. Они знают, что со своим командиром они будут бороться бок о бок.

В это непростое время наша армия показала, что она одна из сильнейших в мире. От нашей защиты находятся в восторге опытные американские военные. Но, чтобы так было и дальше, мы должны поддерживать наших военных.

Напомним, что раньше мы рассказывали, как помочь армии Украины.