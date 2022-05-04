Не успел увидеть малышей: история пограничника Богдана Назаренко, погибшего на войне

Пограничники в день полномасштабного вторжения оккупантов на нашу землю первыми приняли бой. Только на Черниговщине во время обороны города и области погибли 24 пограничника.

Одного из наших героев ждала жена, которая вот-вот должна была родить двоих сыновей. Однако за несколько недель до появления на свет малышей, их папа погиб.

Виктория в своих сыновьях, Матвейчике и Захарчике, видит их папу. Женщина вспоминает о своем муже пограничнике Богдане Назаренко только добрыми словами.

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Он был очень добрым, честным, ответствененным.

Также она вспоминает их знакомство десять лет назад в Чернигове. Рассказывает, что он подошел к ней на остановке и провел домой. Позже они случайно встретились еще раз — Богдан был уже в форме. Предложение сделал на первом свидании, а через год сыграли пышную свадьбу.

Виктория делится: восемь лет они мечтали о ребенке, но забеременеть не удавалось. А прошлой осенью пара наконец-то получила хорошие вести. Супруги ждали двойню.

Мы узнали, что у нас будут двойняшки. Нашему счастью не было предела, — признается Виктория.

24 февраля утром сержант Богдан Назаренко ушел на службу. Дальше были две недели ожесточенных боев, Чернигов был в круговой осаде. Поэтому пограничник редко выходил на связь, а Виктория ждала любой весточки.

Он сказал, что идет на дежурство на целые сутки. Сказал, что будет без телефона, потому что его нельзя брать.

14 марта Богдан вместе с другими пограничниками выполнял боевое задание по обороне стратегической высоты на окраине Чернигова и обнаружению диверсантов.

Начальник огневой подготовки 105 пограничного отряда им. князя Владимира Великого Юрий Хорошок говорит, что во время выполнения задания группе удалось уничтожить врага, но в Богдана попал снайпер. Это было неожиданно. Пограничника спасти не смогли.

Богдан был очень жизнерадостным, постоянно шутил. Он ожидал пополнения в семье и от этого был очень радостным.

Брат Виктории попросил не рассказывать ей о смерти мужа, потому что она была на последнем месяце беременности. Женщина до последнего не знала, почему он не выходит на связь и две недели пыталась с ним связаться.

Виктория о смерти любимого узнала от подруги. Роды у женщины начались преждевременно. К счастью, малыши родились здоровыми. Сейчас Виктория с младенцами переехала к бабушке в Нежин.

Виктория не скрывает — ей очень сложно. Семье Назаренко помогают волонтеры и коллеги Богдана. В день пограничника она впервые поехала в родное село мужа, чтобы навестить его могилу.

Начальник Богдана, Юрий Хорошок, говорит: очень хочется, чтобы дети пограничника выросли на земле без оккупантов и гордились своим папой.

У нас есть ради чего бороться, поэтому мы обязательно победим. Наши ВСУ делают все для этого, и мы будем им в этом помогать. В частности, наши военные медики, которые спасают жизни наших героев. Раньше мы рассказывали историю военного медика Татьяны с позывным Ляля.