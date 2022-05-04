Не успел увидеть малышей: история пограничника Богдана Назаренко, погибшего на войне

Пограничники в день полномасштабного вторжения оккупантов на нашу землю первыми приняли бой. Только на Черниговщине во время обороны города и области погибли 24 пограничника.
Одного из наших героев ждала жена, которая вот-вот должна была родить двоих сыновей. Однако за несколько недель до появления на свет малышей, их папа погиб.
Виктория в своих сыновьях, Матвейчике и Захарчике, видит их папу. Женщина вспоминает о своем муже пограничнике Богдане Назаренко только добрыми словами.
Он был очень добрым, честным, ответствененным.
Он был очень добрым, честным, ответствененным.
Также она вспоминает их знакомство десять лет назад в Чернигове. Рассказывает, что он подошел к ней на остановке и провел домой. Позже они случайно встретились еще раз — Богдан был уже в форме. Предложение сделал на первом свидании, а через год сыграли пышную свадьбу.
Виктория делится: восемь лет они мечтали о ребенке, но забеременеть не удавалось. А прошлой осенью пара наконец-то получила хорошие вести. Супруги ждали двойню.
Мы узнали, что у нас будут двойняшки. Нашему счастью не было предела, — признается Виктория.
Мы узнали, что у нас будут двойняшки. Нашему счастью не было предела, — признается Виктория.
24 февраля утром сержант Богдан Назаренко ушел на службу. Дальше были две недели ожесточенных боев, Чернигов был в круговой осаде. Поэтому пограничник редко выходил на связь, а Виктория ждала любой весточки.
Он сказал, что идет на дежурство на целые сутки. Сказал, что будет без телефона, потому что его нельзя брать.
Он сказал, что идет на дежурство на целые сутки. Сказал, что будет без телефона, потому что его нельзя брать.
14 марта Богдан вместе с другими пограничниками выполнял боевое задание по обороне стратегической высоты на окраине Чернигова и обнаружению диверсантов.
Начальник огневой подготовки 105 пограничного отряда им. князя Владимира Великого Юрий Хорошок говорит, что во время выполнения задания группе удалось уничтожить врага, но в Богдана попал снайпер. Это было неожиданно. Пограничника спасти не смогли.
Богдан был очень жизнерадостным, постоянно шутил. Он ожидал пополнения в семье и от этого был очень радостным.
Богдан был очень жизнерадостным, постоянно шутил. Он ожидал пополнения в семье и от этого был очень радостным.
Брат Виктории попросил не рассказывать ей о смерти мужа, потому что она была на последнем месяце беременности. Женщина до последнего не знала, почему он не выходит на связь и две недели пыталась с ним связаться.
Виктория о смерти любимого узнала от подруги. Роды у женщины начались преждевременно. К счастью, малыши родились здоровыми. Сейчас Виктория с младенцами переехала к бабушке в Нежин.
Виктория не скрывает — ей очень сложно. Семье Назаренко помогают волонтеры и коллеги Богдана. В день пограничника она впервые поехала в родное село мужа, чтобы навестить его могилу.
Начальник Богдана, Юрий Хорошок, говорит: очень хочется, чтобы дети пограничника выросли на земле без оккупантов и гордились своим папой.
У нас есть ради чего бороться, поэтому мы обязательно победим. Наши ВСУ делают все для этого, и мы будем им в этом помогать. В частности, наши военные медики, которые спасают жизни наших героев. Раньше мы рассказывали историю военного медика Татьяны с позывным Ляля.