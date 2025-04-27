Воюют, меняют традиции и мечтают о мире. Как изменилась жизнь ромов в Украине

Ромы — народ, проживающий во многих странах Европы и мира. В Украине по разным оценкам могут жить от 200 до 400 тысяч ромов. По данным книги История религии в Украине (A.M. Колодный, П.Л. Яроцкий), в Украине могут жить около 15 этнических групп ромов.

Появились ромы на территории современной Украины около 15 века. Веками они кочевали разными странами в поисках места для жизни. И сейчас украинские ромы стали все больше отождествлять себя с Украиной.

Ромы стали считать Украину своим родным домом: что изменилось с начала войны

При том, что ромы не имеют собственного государства, они не так часто называют себя гражданами какой-либо страны. Однако украинские ромы стали больше чувствовать принадлежность к стране. Об этом идет речь в материале Укринформ.

Особенно заметным отождествление стало после начала полномасштабной войны, когда некоторые ромы присоединялись к войску, семьи вывешивали украинские флаги на свои дома и не стояли в стороне, когда нужна была помощь.

Больше всего ромов живут на Закарпатье, в Одесской и Днепропетровской областях. До начала полномасштабной войны немалая община жила и в Донецкой области. После начала полномасштабной войны из Украины в ЕС выехали около 10-20 тысяч представителей общины.

Глава ОО Объединения ромов Ужгорода Мирослав Горват поделился, что жизнь национального меньшинства в Украине никогда не была легкой, но сейчас чувствуется резкое уменьшение гуманитарной помощи. Трудно и с трудоустройством, ведь ромов часто не хотят брать на работу.

Раньше ромы могли ездить на заработки за границу или работать в коммунальных структурах Закарпатья, теперь большинство работает в АВЭ — компании, занимающейся вывозом мусора, а также на стройках.

Война меняет привычки ромов: они стали чаще узаконивать свои отношения. Мужчины начинают признавать своих детей документально, жениться на женщинах официально. За последние три года стало ощутимо меньше матерей-одиночек.

Официальное оформление документов дало преимущество выезда за границу во время войны. В частности, многодетным родителям. Больше всего эмигрируют из Украины именно многодетные семьи ромов. Для выезда чаще всего выбирают Германию. В то же время в 2024 году значительная часть ромов вернулась в Украину.

Есть и языковые изменения. Часть ромов больше не хотят общаться на русском. Несмотря на это, в образовании ромов в Украине (на Закарпатье) есть немалые проблемы. Большинство детей говорит на венгерском, и вынуждены ходить в школы с украинским языком преподавания.

Мирослав Горват выразил надежду на то, что МОН сможет создать специализированные образовательные программы и для ромских детей.

В ВСУ служит около 400 ромов из Закарпатья. Есть добровольцы и мобилизованные.

Вы знаете, что у ромов нет родины, их родина там, где теперь их дом. Но полномасштабная война сделала ромов украинскими патриотами. Столько украинских флагов на ромских домах, как теперь, я никогда не видел.

Ромы начинают носить вышиванки, петь украинские песни и считать Украину своей родиной, мечтать о мире.

Раньше мы рассказывали о колумбийце, который воюет за Украину.

Фото: иллюстративное / Getty Images

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