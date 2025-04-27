Рассказы

Воюют, меняют традиции и мечтают о мире. Как изменилась жизнь ромов в Украине

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 апреля 2025, 18:00
Ромы в Украине
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