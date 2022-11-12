Россияне всегда смотрели на нас свысока, хотя сами по жизни — никто: история ромов, которые стали на защиту Украины

Сейчас их четверо, но в лагере во Сваляве проживает около двух тысяч человек. Среди ромов не принято брать в руки оружие, но эти мужчины решили для себя, что защищать родную землю им просто необходимо.

Историю ромов, добровольно пошедших на войну, которую против Украины развязала Россия, рассказал офицер 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас для Української Правди.

Старший среди мужчин — Михаил Титичко с позывным Барон. Он получил его не просто так, а за свой немалый авторитет в сообществе ромов. Он единственный из добровольцев, у которых был опыт военной службы.

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Я сам хотел служить. Попал в 39 десантно-штурмовую бригаду, в город Хиров на Львовщине.

Мужчина даже успел дослужиться до звания старший сержант и пройти совместные учения с американскими военнослужащими. Однако желание учиться и строить карьеру взяли верх, поэтому Михаил после армии пошел на обучение в юридическом колледже.

А потом была женитьба, рождение двух дочерей, развод и снова женитьба, и снова рождение еще троих детей. Сейчас у Михаила три несовершеннолетних сына и он по закону мог и не идти на службу. Однако мужчина всегда был готов защищать свой дом и быть лидером.

Я рожден и воспитан в 70-х, наслушался тогда много о братских народах.

Поэтому мужчина решил, если в 2014 году он не пошел на фронт, то в этот раз ему просто необходимо. Пришел в табор и спросил, кто пойдет с ним. Так и собралась компания из девяти человек.

Сначала в военкомате не поняли, что они вообще хотят. А как только пришло понимание, направили в подразделение, которое занималось ремонтом поврежденной техники.

Мужчины не рассчитывали, что им кто-нибудь будет выдавать снаряжение, поэтому с собой взяли средства, чтобы его приобрести. Когда же им выдали все необходимое, они были крайне удивлены. Думали, что поскольку они добровольцы, то и сами должны себя обеспечить. Но очень обрадовались, что смогут оставить что-то своим семьям, поскольку каждый из них — многодетный отец.

Позже в их 128 горно-штурмовой бригаде стало не хватать бойцов в пехотных подразделениях, поэтому была создана отдельная боевая рота. Все девять мужчин вызвались вместе вступить в ее ряды. Так что и оборона юго-восточного направления легла на их мужественные плечи.

Мы очень сдружились с товарищами по подразделению. Сами всегда держимся вместе.

Однако общение складывалось не без проблем. Барон делится, что сначала другие ребята из их подразделения были насторожены. Чувствовалось определенное напряжение. Позже сам Михаил уже в разговоре с собратьями узнал, что были опасения.

Они жили в постоянном напряжении и страхе, что у них что-то украдут — сами признались мне через месяц. Но это недоверие очень быстро прошло — как только ребята хорошо присмотрелись к нам, мы так сдружились, что стали как семья.

Теперь мужчины даже на расстоянии держат связь. Также пришлось отправиться домой и нескольким ребятам из лагеря Михаила — здоровье все же не выдержало. Однако четыре рома продолжат держаться вместе. Даже недавно приобрели внедорожник, теперь значительно облегчающий жизнь в непростых условиях. Потребность в перемещении появляется часто довольно неожиданно, но мужчины стойко держат фронт и после победы стремятся создать собственный небольшой музей войны, чтобы все помнили, что Украину защищали, в том числе и ромы. У цыган есть неписаный закон — не воевать, вообще не брать оружие в руки. Но мы не захватчики, а защищаем свою страну, поэтому я не вижу здесь противоречий, — говорит Михаил. Для мужчин это столь же исторические шаги, как и для всех украинцев, поскольку для них Украина — тоже родной дом.

Брат Михаила Василий тоже повторяет, что для него эта борьба очень важна. Он с юного возраста начал ездить на заработки, чтобы обеспечить семью, и не по рассказам знает, какие россияне на самом деле. Поэтому он стремится установить историческую справедливость и, конечно, защитить дом своих четырех детей.

Я не хочу, чтобы россияне пришли в мой дом и командовали, что делать. Работал когда-то там, знаю их хорошо. Они всегда смотрели на нас свысока, хотя сами по жизни — никто. Так было, но теперь не будет — все!

Младший из братьев Дмитрий уже имеет пятерых детей. Говорит, что как только увидел первые кадры зверств россиян на украинской земле, решил — больше такого не допустит.

Я посмотрел на своих дочерей и решил, что уйду на фронт.

Племянник Михаила Альберт тоже многодетный отец и имеет уже трех малышей. Он родился в бедной семье, поэтому с детства знает, как ради своего будущего нужно тяжело работать. А потому и отдавать свой дом он тоже не собирается захватчикам.

Он жил в Белой Церкви, но еще в первые дни полномасштабной войны мужчина вывез родных во Сваляву, а сам присоединился к другим членам семьи — уже в войске. Делится, что хочет, чтобы у его детей было будущее.

Решил, что лучше я буду сражаться, чем потом мои сыновья.

Летом у мамы Михаила, Василия и Дмитрия произошел инсульт, и мужчинам дали возможность поочередно навестить ее. Барон делится, что некоторые из его подразделений не ожидали, что он вернется из отпуска — у него есть все основания, чтобы не продолжать службу. Однако был приятно удивлен, когда его радостно встретили собратья.

Они были рады видеть меня, и я их тоже. Значит, мы здесь не зря!

За его плечами 30 лет добросовестной службы в канадской армии и пять кровавых войн второй половины XX — начала XXI века. Узнав о российском вторжении, 57-летний ветеран Майкл с позывным Санта не смог усидеть дома. Читай, как ветеран канадской армии защищал Киев в марте.

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Фото: Українська Правда