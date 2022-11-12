Розповіді

Росіяни завжди дивилися на нас згори, хоча самі по життю — ніхто: історія ромів, які стали на захист України

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Листопада 2022, 22:00
Історія ромів, які стали на захист України

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