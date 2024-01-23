Я была в таком состоянии, что не было сил накормить детей. Фотограф и мама о потере мужа и жизни после

Большое количество украинских женщин в жестокой войне за существование Украины потеряли своих близких: сыновей, отцов, братьев и любимых. Пережить потерю невероятно тяжело, а в начале этого сложного пути даже кажется — совершенно невозможно.

Пока кто-то выключает телефон на ночь, другие готовы сорваться за секунду до звонка или сообщения, чтобы знать, что родной защитник жив. Но когда звонки и СМС исчезают, в жизнь приходит совсем другая реальность.

Фотограф и мама трех дочерей Валентина Ткаченко в ноябре 2023 года потеряла своего любимого мужа Александра Севаса Ткаченко. Сейчас она учится строить свою жизнь заново, заботясь не только о себе, но и о трех дочерях.

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Начало войны и бегство из Крыма

Валентина и Александр жили в Севастополе, который находится в ныне оккупированном Крыму. Мужчина с 2013 года служил по контракту морским пехотинцем в Феодосии. Когда осенью 2013 начался Евромайдан, женщина заняла активную проукраинскую позицию.

За свои сообщения в социальных сетях в поддержку Украины и Майдана она подвергалась неизвестному ранее хейту от людей, которых знала всю жизнь. Родственники, друзья, бывшие одноклассники не разделяли её мысли.

В этот период Валентина была на последнем сроке беременности, но запланированный заранее отпуск мужа сорвался, он отправился в Феодосийскую часть. Позже только пятая часть всего состава украинских служащих в Феодосии уехала на материковую Украину.

Александр также уехал в Николаев, куда после выхода из Крыма передислоцировалась морская пехота.

Женщина со старшей дочерью и новорожденным младенцем выехала в Украину 15 мая, после того, как в школе дочери сняли украинский флаг.

— Раньше мы рассчитывали, что у нас в Севастополе есть жилье, автомобиль, дача и родители рядом, но за считанный месяц ситуация изменилась, — рассказывает Валентина.

С 2018 года Александр ушел со службы, они с семьей перебрались в Херсонскую область, где имели свое фермерское хозяйство.

Муж предупреждал о вероятности полномасштабного вторжения

Для многих украинцев полномасштабное вторжение в Украину не было ожидаемым, а разговоры казались нереалистичными.

Однако не в семье Валентины и Александра. Муж, по воспоминаниям женщины, предупреждал о вероятности такой ситуации ещё за год до вторжения.

— Саша по этому поводу не имел никаких иллюзий. И он меня к этому морально готовил довольно продолжительное время. У нас был алгоритм действий на такой случай. Я готовилась к выезду во Львовскую область, к нашему другу-волонтеру Руслану и его семье. Вещи были сложены, топливо подготовлено, — говорит Валентина.

Страшные события в начале она вспоминает детально и говорит, что хотя хозяйство они распродали ещё за полгода до начала большой войны, однако дом продать не успели. Именно поэтому они, 23 февраля 2022 года, оказались в Херсонской области.

— Вдруг нам позвонил Сашин знакомый и сказал: если мы в Херсонской области, то нужно немедленно уезжать, потому что будет наступление.

24 февраля, в четыре утра, когда мы проезжали мимо Умани, то уже услышали взрывы. В девять утра мы приехали в Ирпень, где нас ждали дети и моя мама.

На следующий день женщины с детьми уехали во Львов, Александр остался защищать Киевскую область. В конце апреля семья вернулась в Ирпень и в такое тяжелое время мужчина уговорил Валентину родить третьего ребенка.

“Не советую расспрашивать сразу после потери, что ты планируешь делать дальше”

Он погиб 9 ноября 2023, во время выполнения задания для спецназовцев.

В тот день мужчина послал ей сообщение и сказал, что позвонит после задания. Но звонка не было. Вечером, под дверь дома Валентины, пришли военнослужащие.

— Я сразу поняла, что произошло что-то не очень хорошее. Потому что ещё с 2014 года я знаю, как у военных происходит сообщение о гибели.

Но я ещё надеялась, что, может, он тяжелораненый, но живой.

Женщина отказывалась верить в гибель любимого, пока не увидела тело героя. Детям о смерти отца она сообщила сама и сразу, как узнала об этом.

На похороны люди пришли с букетами красных роз, как и попросила Валентина. Александр не любил искусственные цветы, а букеты красных роз дарил любимой постоянно.

Валентина признается, что круг общения она сильно сузила после гибели мужчины. В частности, из-за непрошенных советов и некорректных вопросов.

— Я не советую человека расспрашивать сразу после потери, что ты собираешься делать дальше. Потому что в таком состоянии ты планируешь только умереть. Меня раздражали предложениями выехать с детьми за границу. А ты не хочешь, не то что уехать, шаг за порог квартиры — уже подвиг.

Ты не будешь рассказывать каждому знакомому или родственнику о своем состоянии души, потому что, во-первых, это тяжело, а во-вторых, ты хочешь побыть наедине со своими мыслями и воспоминаниями о своей жизни.

Я находилась в таком тяжелом состоянии, что не было сил накормить детей и заботиться о ком-то в то время, — делится женщина.

Сейчас она замечает, как сильно изменились их с Александром дети. Несмотря на то, что старшую дочь Александр воспитывал с шестилетнего возраста, она тяжело переносит потерю. Однако свое горе направила в творчество, которое помогает другим людям.

Девятилетняя средняя дочь не смогла зайти в зал, где проходило прощание с отцом. Но утешением для семьи является третья дочь.

Сегодня украинские дети слишком рано становятся взрослыми и сталкиваются с потерями своих родных. Щемящее письмо папе, погибшему на войне, от его сына, мы публиковали в нашем другом материале.

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