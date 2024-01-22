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Письмо папе, который стал ангелом: “Я не знаю, что такое война. Слышал только от взрослых, что это очень страшно. Но я не боюсь”

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 22 января 2024, 17:00
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