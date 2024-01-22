Письмо папе, который стал ангелом: “Я не знаю, что такое война. Слышал только от взрослых, что это очень страшно. Но я не боюсь”

Артему было четыре года, когда началось полномасштабное вторжение. Его папа Сергей, являясь участником боевых действий в зоне АТО и резервистом первой очереди, снова отправился на фронт. Жила семья в Харьковской области, поэтому мама Юлия, переживая за безопасность сына, приняла решение покинуть родной дом и выехать на запад страны. А потом пришла страшная весть — Сергей Гриненко погиб на поле боя. Это произошло во время контрнаступления в его родной Харьковской области.

Так маленький Артем в один день остался без отца, по которому он до сих пор очень сильно скучает. Мальчик верит, что папа смотрит на него с неба и оберегает. И часто разговаривает с отцом, будто он жив.

Папа хоть и невидимый, но он меня слышит, поэтому я рассказываю ему все, – поделился мальчик.

В память о погибшем папе-герое, Артем Гриненко с мамой написали ему письмо:

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Я родился, папа! Знаю, как долго вы с мамой ждали меня. Нет, не 9 месяцев. Я знаю, что ты ждал меня всю свою сознательную жизнь. Ты так хотел сына, продолжения рода, наследника, частичку себя, что мама, с первого дня моего появления в ее животе, не задумываясь, обращалась ко мне, как к мальчику. А во время родов она говорила: “Давай, сынок, рождайся скорее, пока твой папа под родильным не потерял сознание от волнения”.

Ты привез нас домой, а на следующий день на целый месяц уехал на военные сборы. Это был трудный месяц. Мама никак не могла решить, кого она любит сильнее: тебя или меня. Пока бабушка не сказала ей, что любовь к мужу и к сыну, это два разных чувства, и можно любить обоих одинаково сильно. Она успокоилась, и мы просто ждали встречи с тобой.

А помнишь, как мы жили все вместе в одной маленькой комнате у бабушки с дедушкой и мечтали, что однажды переедем в большой уютный дом и будем жить только втроем? И мы переехали. Ты обещал маме, что построишь нам дом. Ты всегда держал слово.

Я так скучал по тебе, когда ты был в Польше на заработках. Нам так не хватало тебя, когда ты ездил своим огромным МАНом в рейсы по всей Украине. Мне всегда хотелось уехать с тобой! Помню, как однажды ты возил нас на большой машине. Мне так понравилось быть в кабине, что я прыгал по спальнику, как на батуте, а ты говорил мне, что делать так нельзя.

Письмо папе, который стал ангелом: “Я не знаю, что такое война. Слышал только от взрослых, что это очень страшно. Но я не боюсь” / 4 Фотографии

Еще я помню море. Огромное, синее и загадочное. И твои плечи, на которых ты носил меня с пляжа. Ты тогда говорил маме: “Когда он уже подрастет и начнет ходить с пляжа сам?”. Она обещала, что в следующем году. Но я хитрил и каждый следующий год снова ездил к морю на тебе. Я благодарен тебе, что каждый день рождения мы праздновали на море. Пока ты был жив.

Помню, как ты перестал звонить маме, и я все спрашивал ее, почему ты не звонишь. Она говорила, что ты занят, потому что ты на войне. Я не знаю, что такое война. Слышал только от взрослых, что это страшно. Но я не боюсь. Ты всегда говорил мне, что мужчины должны быть смелыми и ничего не бояться. Ты научил меня быть мужественным. Мама говорит, что теперь я ее защитник вместо тебя и главный мужчина в семье. Поэтому я буду стараться не подвести тебя.

Знаешь, а наш дедушка тоже воюет. Я часто спрашивал у мамы: “Когда война закончится, все вернутся домой? И дед, и ты, и дядя?”. А она говорит, что ты уже не вернешься, потому что тебя перевели в другие войска. Те, что на небе. Говорит, что у тебя есть крылья, и ты ими защищаешь нас, закрывая небо над нами от вражеских пуль и ракет. А мне так хотелось бы увидеть эти крылья! Думаю, ты невидим. Но, может, у тебя как-нибудь выйдет спуститься со своих туч хоть ненадолго, зайти в наш дом и обнять меня?

Я, конечно, уже взрослый. В этом году пошел в первый класс. Но так хочется, чтобы ты взял меня на руки и поднял высоко-высоко над головой, как ты это делал когда-то. Иногда говорю с тобой, — не знаю, слышишь ли ты, но мне так хочется рассказать тебе, что происходит в моей жизни.

Летом мы с мамой ходили на праздник. Это был День Независимости. И мы торжественно поднимали украинский флаг в твою честь и в честь всех твоих собратьев, которые тоже не вернутся домой. А еще мы посадили сакуру на аллее памяти. Какой-то уважаемый дядя подошел ко мне, пожал руку и сказал: “Твоего отца все в поселке знали. Гордись, ты сын Героя”. Я не очень его понял, но я точно знаю, что горжусь тобой не потому, что ты Герой, а потому, что ты мой папа. Люблю тебя и скучаю.

Артем, 6 лет, сын погибшего Защитника Украины, военнослужащего и старшего сержанта,

— Гриненко Сергея Григорьевича.

Из-за войны тысячи детей в Украине получили сильные психологические травмы, потеряв самых родных — своих родителей. Кто-то потерял папу, кто-то маму, а кто-то обоих родителей. Будучи военными или гражданскими, все эти люди остались для нас героями посмертно, ведь положили свои жизни за нашу страну. А их дети, независимо от возраста, почувствовали цену жизни и свободы.

После смерти папы Артем Гриненко стал подопечным фонда Дети Героев, который заботится о детях, потерявших родителей из-за полномасштабной войны. Благотворительный фонд Дети Героев помогает детям и их семьям, оказывая гуманитарную, медицинскую, психологическую и образовательную поддержку.

Ранее мы рассказывали, как оправиться от потери самого родного человека.

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