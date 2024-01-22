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Лист татові, який став ангелом: “Я не знаю, що таке війна. Чув лише від дорослих, що це дуже страшна річ. Але я не боюся”

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 22 Січня 2024, 17:00
Лист татові, який став ангелом: “Я не знаю, що таке війна. Чув лише від дорослих, що це дуже страшна річ. Але я не боюся”

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