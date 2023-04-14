Психологія

В очікуванні будь-яких новин: як підтримати людей, чиї рідні сьогодні на фронті

Богдана Савчук 14 Квітня 2023, 09:00
як підтримати людей
Фото: Pexels

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