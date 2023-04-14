В ожидании любых новостей: как поддержать людей, чьи родные сегодня на фронте

Постоянно находиться в режиме ожидания — это невыносимо. Тем более, если это ожидание новостей от родных с фронта. Страшно даже думать о том, выживут ли они или когда смогут наконец вернуться домой.

Поэтому поддержка нужна как родным на фронте, так и их родным дома. Должна действовать определенная цепочка заботы: военнослужащих психологически поддерживают их семьи, а семьи получают поддержку уже от друзей или знакомых.

Психолог и травмотерапевт Центра психического здоровья и реабилитации Лесная поляна Минздрава Леся Бондаренко поделилась советами, как поддержать семьи в таких случаях.

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Как поддержать семью, чьи близкие на фронте

С момента мобилизации родных семьи военнослужащих каждый день находятся в постоянном стрессе. Когда мы хотим выразить свою поддержку, то часто просто не знаем, как это правильно сделать.

Переживания в семьях военных неизбежны, однако уровень волнения можно снизить, оказывая поддержку, чтобы человек не остался один на один со своими переживаниями и неурядицами, — говорит психолог.

Леся Бондаренко отметила важные моменты, на которые нужно обратить внимание, если хочешь действительно помочь.

Просто будь рядом

Эмоциональная поддержка — это очень важно, чтобы человек не проживал свою боль или отчаяние наедине. Эмоций нельзя избавиться, их нужно пережить, а с кем-то это сделать намного легче. Следует дать человеку понять, что рядом есть кто-то, кто может поддержать и помочь.

Предложи помощь

Один из членов семьи сейчас на фронте, соответственно, не может принимать участие в решении проблем, с которыми сталкивается его семья (социальные, финансовые, уход за детьми и т. п.). Если у тебя есть желание и возможность помочь в любом вопросе, то предложи свою помощь или скажи, что к тебе можно обратиться в случае необходимости.

Проводите больше времени вместе

Следует не забывать показывать человеку, что его ждут и принимают, даже если он не всегда счастлив. Не нужно концентрироваться на отрицательных и стрессовых моментах. Также не стоит приглашать куда-то, где громкие вечеринки, семейные пары или другие люди, ситуации, которые будут напоминать о том, чего у человека сейчас нет. Можно выбрать нейтральные места.

Информационная гигиена

Не следует распространять непроверенную информацию, которая касается военнослужащего(-ую) (плен, смерть, ранение). Распространение такой информации может травмировать его (ее) близких и вызвать ряд лишних переживаний. Поэтому за информационной гигиеной следует следить так же тщательно, как и за личной.

Только без напрасных надежд

Возможно, тем, у кого нет родных на войне, становится легче, когда они говорят, что война закончится через определенное время (полгода, два месяца). Однако для родных военнослужащих это так не работает. Не говори, что все будет хорошо или что скоро будет победа. Вместо этого следует сказать, что мы верим и надеемся, что все будет хорошо.

Не обесценивай переживания

Люди по-разному реагируют на войну: у кого-то появляется желание еще больше работать, а кому-то переживания и страх вовсе не дают ничего делать. Следует помнить, что каждая реакция нормальная. Лучшее, что можно сделать — это поддержать и позволить человеку прожить это состояние.

При необходимости — помощь психолога

Если человек застрял в определенном эмоциональном состоянии (постоянно плачет, имеет подавленное настроение, тревогу), то стоит предложить ему обратиться к психологу. Можно поговорить с другими членами семьи и найти службы поддержки, которые оказывают такую помощь.

Война оставляет свои отпечатки не только на теле, но и в душе людей. Сейчас самое время обратить внимание на свое психологическое состояние и при необходимости обратиться к профессионалу. Вікна рассказали о бесплатной психологической помощи, которую может получить каждый.