Контрнаступление — это не весело помахать флажкам. Военная Мала о потерях на войне, ранениях и философии в тылу

У войны нет одного лица — потому что за каждым и каждой в форме стоит отдельная история, которая составляет нашу реальную жизнь. И сейчас для украинского народа важно помнить каждую такую историю и отдавать себе отчет, какой ценой одерживается победа на поле боя.

Новинарня рассказала историю военнослужащей Юлии Рымаренко с позывным Мала. Женщина служит в армии с 2017 года, и полномасштабное вторжение встретила в рядах ВСУ.

О реалиях жизни в окопах, потерях и достижениях Юлии, рассказываем и мы.

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Родные поддержали решение идти в армию

Первый свой контракт женщина подписала в 2017, когда самой было 28, а её дочери — менее двух лет.

Родные не отказывали, а наоборот — поддержали такое желание, ведь отец Юлии тоже был военным. Военная прошла несколько ротаций, среди которых Чермалик, Трехизбенка, Новотроицкое и Авдеевка. Кроме последнего, все остальные населенные пункты сейчас временно оккупированы.

Сначала Мала была связной. Потом стала главным сержантом пехотной роты, а затем снова перевелась на должность связной в другом подразделении.

— Я считаю, что можно овладеть любой профессией. На Волновахском направлении я прошла курсы и стала оператором дрона. И уже во время полномасштабной войны занималась аэроразведкой. Мне коптер купили друзья, и я летала. Мне было интересно, — делится Юлия Рымаренко.

Девушка отмечает, что ей повезло с собратьями: они учили, поддерживали. Вместе с тем, Юлия добавляет: когда в 2014 в армию шли девушки, должности, которые они могли занять, можно было пересчитать по пальцам. К тому же, все они были небоевыми.

С годами ситуация выравнивается, однако Мала признается: иногда быть единственной девушкой в подразделении — тяжело. Сталкивалась она с сексизмом: мол, мужчинами руководит женщина.

Сначала нужно понимать: если идешь в армию как хрупкая девушка, ничего хорошего из этого не получится. Если идешь в армию и позиционируешь себя как солдата, выступающего за равные для всех права, никаких проблем не будет.

Вместе с тем женщина отмечает: сейчас все чаще выходят интервью с женщинами-военными. Юлия говорит: удивляется, когда они рассказывают, что уже успевают беременными воевать или жениться, ведут блоги.

— Когда меня спрашивают, как понять, что женщина воюет, я отвечаю: посмотрите на её берцы. Даже помыв их, берцы отчистить практически невозможно. Чистые берцы никогда не видели окопа, — говорит Юлия Рымаренко.

По мнению Юлии, у военных нет времени на то, чтобы добавлять себе узнаваемости в медийном пространстве.

Воспоминания о войне — как нечеткие фото в альбоме

— Когда попадаешь под авиаудар, понимаешь, что миномет — просто пыль, — признается Мала и добавляет: когда были на Сумском направлении, неподалеку от них попала ракета. Тогда стены дома сжались и разжались, и она пережила страх.

Воспоминания о тех днях — как нечеткие снимки в фотоальбоме. Не потому, что события далеки во времени, а потому, что некогда не было сфокусироваться и оглядеться.

Юлия понимала, что полномасштабное вторжение будет, но была удивлена, что РФ дождалась до 2022 года. Предполагала, что бои будут проходить в Харьковской и Херсонской областях. Во второй половине февраля ОМБ Холодного Яра направился в Сумскую область, где должна была защищать границу в случае наступления.

Однако утро 24 февраля застало их в Ахтырке. Тогда Юлия сказала своим: “Такая же война, только веселее”.

И хотя оккупанты в разы преувеличивали украинские силы, однако наши “дали по зубам” россиянам: крушили колонны вражеской техники.

2 июня 2022 года она с собратом возвращалась с позиции в тыл, они вывозили бойца. В одно мгновение девушка услышала взрыв — и перестала чувствовать ноги. Оба мужчины получили контузии, а Юлия получила тяжелое ранение ноги. Тогда, под палящим солнцем в посадке, в ожидании помощи, она смотрела на свою левую ногу и думала: наверное, ампутируют.

Женщине сохранили ногу, но никто не хотел оперировать из-за отсутствия пятки. Согласился доктор Андрей Лябах, поставил в ногу титановый штифт. Теперь он будет с военной до конца жизни.

— Есть правило, когда человек попадает в госпиталь, на нем срезают одежду. У меня новые дорогие берцы, и мне их было так жаль, что я кричала: “Только не срезайте берцы!” И врач срезал только шнурки.

Ботинки сейчас стоят целые дома.

Юлия прошла десяток операций. Первые полгода пользовалась колесным креслом, потому что нельзя было нагружать ногу. Теперь занимается с реабилитологом на костылях. Рассказывает: будет хромать, но это лучше, чем с протезом.

Победа в понимании Юлии Рымаренко — это возвращение территории к границам 1991 года и полностью очищенная от российских оккупантов Украина. Она отмечает: потери во время контрнаступления невероятно велики, а разговоры гражданских о контрнаступлении и размышления о скорой победе злят военных.

— Для большинства контрнаступление — это весело флагами помахать. Но мало кто понимает, сколько людей погибнут, останутся калеками, — заключает она.

История пограничника с позывным Ведьма также поражает: почему женщина пошла на войну и каков её путь, рассказывали раньше.

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