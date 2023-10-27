Контрнаступление — это не весело помахать флажкам. Военная Мала о потерях на войне, ранениях и философии в тылу

У войны нет одного лица — потому что за каждым и каждой в форме стоит отдельная история, которая составляет нашу реальную жизнь. И сейчас для украинского народа важно помнить каждую такую историю и отдавать себе отчет, какой ценой одерживается победа на поле боя.
Новинарня рассказала историю военнослужащей Юлии Рымаренко с позывным Мала. Женщина служит в армии с 2017 года, и полномасштабное вторжение встретила в рядах ВСУ.
О реалиях жизни в окопах, потерях и достижениях Юлии, рассказываем и мы.
Первый свой контракт женщина подписала в 2017, когда самой было 28, а её дочери — менее двух лет.
Родные не отказывали, а наоборот — поддержали такое желание, ведь отец Юлии тоже был военным. Военная прошла несколько ротаций, среди которых Чермалик, Трехизбенка, Новотроицкое и Авдеевка. Кроме последнего, все остальные населенные пункты сейчас временно оккупированы.
Сначала Мала была связной. Потом стала главным сержантом пехотной роты, а затем снова перевелась на должность связной в другом подразделении.
— Я считаю, что можно овладеть любой профессией. На Волновахском направлении я прошла курсы и стала оператором дрона. И уже во время полномасштабной войны занималась аэроразведкой. Мне коптер купили друзья, и я летала. Мне было интересно, — делится Юлия Рымаренко.
Девушка отмечает, что ей повезло с собратьями: они учили, поддерживали. Вместе с тем, Юлия добавляет: когда в 2014 в армию шли девушки, должности, которые они могли занять, можно было пересчитать по пальцам. К тому же, все они были небоевыми.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юлія Ульянова (@i_igorivna_i)
Допис, поширений Юлія Ульянова (@i_igorivna_i)
С годами ситуация выравнивается, однако Мала признается: иногда быть единственной девушкой в подразделении — тяжело. Сталкивалась она с сексизмом: мол, мужчинами руководит женщина.
Сначала нужно понимать: если идешь в армию как хрупкая девушка, ничего хорошего из этого не получится. Если идешь в армию и позиционируешь себя как солдата, выступающего за равные для всех права, никаких проблем не будет.
Сначала нужно понимать: если идешь в армию как хрупкая девушка, ничего хорошего из этого не получится. Если идешь в армию и позиционируешь себя как солдата, выступающего за равные для всех права, никаких проблем не будет.
Вместе с тем женщина отмечает: сейчас все чаще выходят интервью с женщинами-военными. Юлия говорит: удивляется, когда они рассказывают, что уже успевают беременными воевать или жениться, ведут блоги.
— Когда меня спрашивают, как понять, что женщина воюет, я отвечаю: посмотрите на её берцы. Даже помыв их, берцы отчистить практически невозможно. Чистые берцы никогда не видели окопа, — говорит Юлия Рымаренко.
По мнению Юлии, у военных нет времени на то, чтобы добавлять себе узнаваемости в медийном пространстве.
— Когда попадаешь под авиаудар, понимаешь, что миномет — просто пыль, — признается Мала и добавляет: когда были на Сумском направлении, неподалеку от них попала ракета. Тогда стены дома сжались и разжались, и она пережила страх.
Воспоминания о тех днях — как нечеткие снимки в фотоальбоме. Не потому, что события далеки во времени, а потому, что некогда не было сфокусироваться и оглядеться.
Воспоминания о тех днях — как нечеткие снимки в фотоальбоме. Не потому, что события далеки во времени, а потому, что некогда не было сфокусироваться и оглядеться.
Юлия понимала, что полномасштабное вторжение будет, но была удивлена, что РФ дождалась до 2022 года. Предполагала, что бои будут проходить в Харьковской и Херсонской областях. Во второй половине февраля ОМБ Холодного Яра направился в Сумскую область, где должна была защищать границу в случае наступления.
Однако утро 24 февраля застало их в Ахтырке. Тогда Юлия сказала своим: “Такая же война, только веселее”.
Фото: i_igorivna_i\Instagram
И хотя оккупанты в разы преувеличивали украинские силы, однако наши “дали по зубам” россиянам: крушили колонны вражеской техники.
2 июня 2022 года она с собратом возвращалась с позиции в тыл, они вывозили бойца. В одно мгновение девушка услышала взрыв — и перестала чувствовать ноги. Оба мужчины получили контузии, а Юлия получила тяжелое ранение ноги. Тогда, под палящим солнцем в посадке, в ожидании помощи, она смотрела на свою левую ногу и думала: наверное, ампутируют.
Женщине сохранили ногу, но никто не хотел оперировать из-за отсутствия пятки. Согласился доктор Андрей Лябах, поставил в ногу титановый штифт. Теперь он будет с военной до конца жизни.
— Есть правило, когда человек попадает в госпиталь, на нем срезают одежду. У меня новые дорогие берцы, и мне их было так жаль, что я кричала: “Только не срезайте берцы!” И врач срезал только шнурки.
Ботинки сейчас стоят целые дома.
Ботинки сейчас стоят целые дома.
Юлия прошла десяток операций. Первые полгода пользовалась колесным креслом, потому что нельзя было нагружать ногу. Теперь занимается с реабилитологом на костылях. Рассказывает: будет хромать, но это лучше, чем с протезом.
Победа в понимании Юлии Рымаренко — это возвращение территории к границам 1991 года и полностью очищенная от российских оккупантов Украина. Она отмечает: потери во время контрнаступления невероятно велики, а разговоры гражданских о контрнаступлении и размышления о скорой победе злят военных.
— Для большинства контрнаступление — это весело флагами помахать. Но мало кто понимает, сколько людей погибнут, останутся калеками, — заключает она.
История пограничника с позывным Ведьма также поражает: почему женщина пошла на войну и каков её путь, рассказывали раньше.
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