Контрнаступ — це не весело помахати прапорцями. Військова Мала про втрати на війні, поранення та філософію в тилу

Війна не має одного обличчя — бо за кожним та кожною у формі стоїть окрема історія, яка складає наше реальне життя. І нині для українського народу важливо памʼятати кожну таку історію та усвідомлювати, якою ціною здобувається перемога на полі бою.
Новинарня розповіло історію військовослужбовиці Юлії Римаренко на псевдо Мала. Жінка служить у війську від 2017 року, й повномасштабне вторгнення зустріла в лавах ЗСУ.
Про реалії життя в окопах, втрати та здобутки Юлії, розповідаємо й ми.
Перший свій контракт жінка підписала у 2017, коли самій було 28, а її донці — менш як два роки.
Рідні не відмовляли, а навпаки — підтримали таке бажання, адже батько Юлії також був військовим. Військова пройшла кілька ротацій, серед яких Чермалик, Трьохізбенка, Новотроїцьке та Авдіївка. Окрім останнього, всі інші населені пункти нині є тимчасово окупованими.
Спершу Мала була звʼязківицею. Потім стала головною сержанткою піхотної роти, а згодом знову перевелася на посаду звʼязківиці в іншому підрозділі.
— Я вважаю, що можна опанувати будь-яку професію. На Волноваському напрямку я пройшла курси та стала операторкою дрона. І вже під час повномасштабної війни займалась аеророзвідкою. Мені коптер купили друзі, і я літала. Мені було цікаво, — ділиться Юлія Римаренко.
Дівчина зазначає, що їй пощастило з побратимами: вони навчали, підтримували. Разом з тим, Юлія каже: коли у 2014 до війська йшли дівчата, посади, які вони могли обійняти, можна було перерахувати на пальцях. До того ж всі вони були небойовими.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юлія Ульянова (@i_igorivna_i)
Допис, поширений Юлія Ульянова (@i_igorivna_i)
З роками ситуація вирівнюється, однак Мала зізнається: інколи бути єдиною дівчиною у підрозділі — важко. Стикалася вона із сексизмом: мовляв, чоловіками керує жінка.
Від початку потрібно розуміти: якщо йдеш в армію як тендітна дівчина, нічого доброго з того не вийде. Якщо йдеш в армію і позиціюєш себе як солдата, який виступає за рівні для всіх права, ніяких проблем не буде.
Від початку потрібно розуміти: якщо йдеш в армію як тендітна дівчина, нічого доброго з того не вийде. Якщо йдеш в армію і позиціюєш себе як солдата, який виступає за рівні для всіх права, ніяких проблем не буде.
Разом з тим, жінка зазначає: нині все частіше виходять інтервʼю з жінками-військовими. Юлія каже: дивується, коли вони розповідають, що вже встигають вагітними воювати чи одружуватися, ведуть власні блоги.
— Коли мене питають, як зрозуміти, що жінка воює, я відповідаю: подивіться на її берці. Навіть помивши їх, берці відчистити практично неможливо. Чисті берці ніколи не бачили окопу, — каже Юлія Римаренко.
На думку Юлії, військові не мають часу на те, аби додавати собі впізнаваності у медійному просторі.
— Коли потрапляєш під авіаудар, розумієш, що міномет — то просто пил, — зізнається Мала й додає: коли були на Сумщині, неподалік від них влучила ракета. Тоді стіни будинку стиснулися й розтиснулися й вона пережила страх.
Спогади про ті дні — наче нечіткі знімки в фотоальбомі. Не через те, що події віддалені в часі, а через те, що ніколи було сфокусуватися і роззирнутися.
Спогади про ті дні — наче нечіткі знімки в фотоальбомі. Не через те, що події віддалені в часі, а через те, що ніколи було сфокусуватися і роззирнутися.
Юлія розуміла, що повномасштабне вторгнення буде, але була здивована, що РФ дочекалася аж до 2022 року. Припускала, що бої точитимуться на Харківщині та Херсонщині. У другій половині лютого ОМБ Холодного Яру рушила до на Сумщину, де мала боронити кордон в разі наступу.
Однак ранок 24 лютого застав їх в Охтирці. Тоді Юлія сказала своїм: “Така ж війна, тільки веселіша”.
Фото: i_igorivna_i\Instagram
І хоч окупанти в рази перебільшували українські сили, однак наші “дали по зубах” росіянам: трощили колони ворожої техніки.
2 червня 2022 року вона з побратимом поверталася з позиції у тил, вони везли бійця. В одну мить дівчина почула вибух — і перестала відчувати ноги. Обоє чоловіків отримали контузії, а Юлія отримала важке поранення ноги. Тоді, під палючим сонцем у посадці, в очікуванні допомоги, вона дивилася на свою ліву ногу й думала: мабуть, ампутують.
Жінці зберегли ногу, але ніхто не хотів оперувати через відсутність пʼятки. Погодився професор Андрій Лябах, поставив в ногу титановий штифт. Тепер він буде з військовою до кінця життя.
— Є правило — коли людина потрапляє у шпиталь, на ній зрізають одяг. У мене нові дорогі берці, і мені їх було так шкода, що я кричала: “Тільки не зрізайте берці!” І лікар зрізав тільки шнурки.
Черевики зараз стоять цілі вдома.
Черевики зараз стоять цілі вдома.
Юлія пройшла десяток операцій. Перші півроку користувалася кріслом колісним, бо не можна було навантажувати ногу. Тепер займається з реабілітологом на милицях. Розповідає: кульгатиме, але це краще, аніж з протезом.
Перемога в розумінні Юлії Римаренко — це повернення території до кордонів 1991 року і повністю очищена від російських окупантів Україна. Вона зазначає: втрати під час контрнаступу неймовірно великі, а розмови цивільних про контрнаступ та розмірковування про швидку перемогу злять військових.
— Для більшості контрнаступ — це весело прапорами помахати. Але мало хто розуміє, скільки людей загинуть, залишаться каліками, — висновує вона.
Історія прикордонниці на псевдо Відьма також вражає: чому жінка пішла на війну та яким є її шлях, розповідали раніше.
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