Розповіді

Вразили кадри із закатованими дітьми, тому пішла захищати своїх. Історія прикордонниці на псевдо Відьма

Тетяна Доцяк 08 Жовтня 2023, 13:00
Історія прикордонниці

Більше новин
Типи прив'язаності
А ти знаєш свій? Які типи прив’язаності формуються у нас з дитинства і як впливають на стосунки
ПТСР
“Рідна людина переживає ПТСР. Як їй допомогти, як правильно підтримати?”
Млинці з гарбуза
Блаженство з присмаком осені: як приготувати млинці з гарбуза — покроковий рецепт
Тушкована капуста
Традиційна чеська страва: як приготувати тушковану капусту з м’ясом
Дивитись більше

Матеріали по темі

ПТСР
“Рідна людина переживає ПТСР. Як їй допомогти, як правильно підтримати?”
Обстріл Херсонщини 8 жовтня 2023 — останні новини Херсона
Поранено немовля. Наслідки обстрілу Херсонщини 8 жовтня — детально
В Україні діагностований лише кожен 50-й випадок психічних розладів
Діагностують один з 50 випадків психічних розладів. Що найбільше підриває психологічне здоров’я українців
Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Отаман
Догляд — секрет влучності: артилерист Отаман про свою роботу з британською гаубицею

Відео
0:03:53
Найдовший у світі марафон — як долучитися і посилити ППО

Прокачай ППО та підтримай військо! Як долучитися до благодійного найдовшого у світі марафону
0:04:13
Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Отаман
Догляд — секрет влучності: артилерист Отаман про свою роботу з британською гаубицею
0:04:39
Ексгумація тіла
Окупанти закатували його на смерть! На Харківщині ексгумували тіло місцевого бізнесмена
0:12:16
Віктор Пендальчук
40 днів підвалу і погроз. Розповідь вчителя про полон та освіту на окупованих територіях
0:03:44
Альфа СБУ
Вони обирають “найжирнішу” ціль! Унікальні кадри роботи групи Альфа СБУ на Запорізькому напрямку
0:01:01
Що таке Залізний купол
Накрити Залізним куполом Україну: розповідаємо про ізраїльську систему ППО
0:04:34
Жінка військовослужбовиця
Мурашки по шкірі. Відверте інтерв’ю з жінкою, яка воює за Україну вже вісім років
0:11:57
Воїн ППО розповів, як збивають шахеди — детально
У момент збиття відчуваєш гордість. Стрілець ППО розповів про свою роботу та основні складнощі
0:03:32
Сапери
Завжди йдуть першими! Як сапери полегшують просування ВСУ на Бахмутському напрямку
0:05:31
Ситуація на сході України сьогодні — королівська 24 ОМБр збирає на дрони
Росіяни тепер рідше виходять з нір. Що відбувається на фронті та як можна допомогти нашим військовим
Більше відео
Анна та Вадим Попсуї: історія кохання рятувальників із Запоріжжя
Читати далі
Те, що називають коханням з першого погляду! Історія подружжя рятувальників із Запоріжжя про знайомство та роботу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь