Потрясли кадры с замученными детьми, пошла защищать своих. История пограничницы с позывным Ведьма

Она отправилась защищать страну 24 февраля 2022 года. Говорит, что на борьбу вдохновил призыв президента Зеленского стать в защиту родной земли.

Пограничница с позывным Ведьма сейчас в рядах бригады Сталевий кордон, которая держит оборону на Востоке страны, в частности, на Сватовском направлении — одном из самых горячих. Дома остались двое маленьких детей и больше всего защитница хочет, чтобы они росли в свободной стране.

Четырехлетнего сына Максима последний раз видела в апреле во время отпуска. Ни он, ни восьмилетняя дочь Анастасия не знают, что мама на войне. Сказала деткам, что едет на учебу.

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История Ведьмы

24 февраля 2022 года проснулась собрать детей в садик и в школу. Телефон разрывался от сообщений — РФ бомбит аэропорты, колонны вражеской техники пересекли границу, по телевизору президент Зеленский призвал каждого встать на защиту государства.

Так запомнилась фраза: “Я прошу каждого, кто умеет держать оружие, кто в какой-то мере причастен к военной службе, приходите к военкоматам, приходите к местам предварительного несения службы — нужен каждый”.

Уже после обеда была в пограничном отряде, в котором служила до декрета — детей оставила на родителей. Они всегда мечтали, чтобы Юлия, как они, стала стоматологом, но тогдашнюю школьницу привлекала форма. Окончила Национальную академию Госпогранслужбы в Хмельницком и стала офицером.

Понимала, говорит, что полномасштабная война неизбежна, но не подозревала, насколько россияне жестоки — есть вещи, которых никогда не простить.

Замученные дети, которые бегут спиной, а по ножкам им стреляют. Проплывают кадры из больничной палаты, где под стенами плачут медики, а на кроватке лежит ребенок, покрытый курткой — поразила эта жестокость.

Сейчас ее бригада Сталевий кордон бьется на Востоке страны, в частности, на Сватовском направлении — одном из самых горячих. В августе и сентябре враг постоянно атаковал Новоегоровку и высоты возле нее и живой силой, и бронетехникой, и танками. Сталевий кордон вместе с собратьями из других бригад остановили бои и отвергли врага. Захватчики там больше не наступают, но наша свобода дается очень высокой ценой.

Как ответственная за морально-психологическое состояние в армии, перед боем женщина говорит воинам, что страна гордится каждым и что именно здесь сейчас самые мужественные мужчины страны. И жаль, жалуется, что не у каждого хватает мужества быть такими, как они.

Она верит, что все будет хорошо, Украина победит, а дети будут жить в свободной стране. Когда вернется с фронта, расскажет им, где и ради кого на самом деле была.

Если бы я не верила в победу, меня бы здесь не было. Я верю в победу, мощь и дух наших воинов и в дух нашей страны. Однозначно победим.

Верит в победу Украины и сражался за нее и Виталий Верес. Читай историю бойца, который потерял зрение, но смог преодолеть эти трудности.

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