“Если бы был медленнее, я бы погиб”: история первого боевого выхода на ближний бой военного Игрока

Война в Украине навсегда запечатлевается в нашем генетическом коде. Иногда становится понятно, почему родители стараются как можно меньше рассказывать своим детям о событиях, которые сейчас происходят на нашей земле.

Военный с позывным Игрок также пытается уберечь своих детей от войны. 24 февраля их и жену он эвакуировал, но сам вернулся в Киев и стал на защиту города в рядах ТрО. После выполнения своих задач он отправился на Восток Украины.

Мужчина вспоминает, что после предложения уехать на опасное направление он не отказался, как и никто из его собратьев.

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В Луганской области он на следующий день получил боевое крещение. Вместе с собратьями Игрок должен был зайти в тыл россиян.

— Но все пошло не так, как хотелось. Я думаю, они увидели нас через какой-то наблюдательный пункт и отправили за нами группу зачистки. Произошло близкое контактное сражение, которое длилось всего минут пять, — вспоминает Игрок. — Я потратил где-то три магазина из своего ручного пулемета. Лес там очень плотный, и я россиян почти не видел. Просто понимал, с какой стороны они стреляют, и отвечал огнем.

После прекращения огня я оглянулся на ребят, все они лежали на земле, и ни один не шевелился, ни один не подавал признаков, что жив, — вспоминает военный.

А потом говорит: его чуть не застрелил россиянин. Если бы Игрок был медленнее врага, то очередь бы выпустили в него.

Когда стало темно, Игрок двинулся к украинским позициям. В лесу его остановил мужчина, который по-русски спросил, кто он и куда идет.

Говорю: “Не спеши, я заблудился”, а сам нож уже приготовил. А потом понял, что это военный из моей роты, который был ранен и ждал смерти.

— Мой собрат был ранен и постоянно хотел пить, а воды не было. И была у нас такая ситуация: мы идем, и у дороги просто стоит бутылка воды. Двухлитровая бутылка, немного надпитая. Понюхал, ничего необычного. Я говорю: “Ну, брат, повезло тебе”.

Когда добрались до линии обороны, прошли подробную проверку украинскими военными. Собрату становилось все хуже, поэтому Игрок и еще несколько местных повезли его в медпункт. По дороге автомобиль попал в воронку от снаряда, и они добрались до больницы на трех колесах.

Через 14 дней после этого к украинцам вышли два живых собрата из этой адской задачи.

Сам Игрок говорит, что выжить ему помогла минимальная ориентация в пространстве и холодный ум.

— Потому что, если россияне оккупируют Украину, у двух моих детей не будет будущего. Не говоря уже, что его не будет ни у меня, ни у жены, ни у наших родителей, — объясняет он свою мотивацию пойти на фронт.

После победы Игрок планирует участвовать в восстановлении страны. В поездке на Донбасс, говорит мужчина, увидел, что есть города и села, стертые с лица земли. Кроме восстановления военный планирует заниматься и разминированием родной земли. Для этого недавно мужчина прошел курсы инженерно-саперного дела в Польше.

Пока же ВСУ ежедневно истребляют врага и выжигают его с нашей земли. Как аэроразведчики выискивают враждебные цели и уничтожают их, читай в нашем материале.

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