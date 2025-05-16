Сначала было всего 10 человек! Как пехотинец сплотил людей и стал командиром 44 бригады

Фото Facebook На поле боя, в тени артиллерийских канонад и полета дронов ежедневно стоит пехота! Один из бойцов — офицер 44-й отдельной механизированной бригады с позывным Харон. На таких людях держится вся армия, поэтому без пехоты в этой войне никак не обойтись. Недавно Рустама назначили заместителем командира батальона. Подразделение и дальше выполняет задачи на Востоке. О бойце и его службе рассказала АрмияInform. От волонтера до командира роты В его голосе спокойствие, а во взгляде — уверенность. Война изменила многих, но таких, как Рустам она только закалила. Пехота — это заборные столбики, граница территории. Сломался столбик — ставим новый. И без нас никак. Путь в войско для Харона был непростым. В начале полномасштабного вторжения его не брали по состоянию здоровья, поэтому он занялся волонтерством — эвакуацией гражданских, доставкой снаряжения военным. Именно тогда и появился позывной, который закрепился за ним навсегда. — Часто ездил в Харьков. И вот оттуда прилетело это Харон. Потому что был перевозчиком того, что помогало уничтожать наших врагов. Увиденное на фронте не оставило шансов на другую жизнь: смерть, расстрелянные семьи, дети без дома — все это стало для Харона вызовом. У Рустама был опыт работы на руководящей должности в гражданской жизни — был главным инженером в строительной компании, работал на железной дороге и в нефтяной сфере. Этот опыт пригодился, когда он таки получил шанс и стал командиром роты вновь созданной 44-й отдельной механизированной бригады. Харон собрал роту буквально из ничего. Сначала было всего 10 человек, однако к утру — уже 200. Без четкой штатки, без опыта, но с мотивацией. Затем обучение в Украине и Польше. По словам бойца, самое важное — практические навыки и адаптация к реальности боев. — Просили немного сильнее помариновать ребят. И были уже реальные отработки штурмов, бои в городе, лесу. Тогда уже было веселее. Читать по теме Это звук смерти! Как пехотинец Мурчик сбивает вражескую технику и держит позицию Рассказываем историю пехотинца Мурчика и его работу в 30 отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского. Первый бой и первая потеря В целом боевой путь Харона начался в Харьковской области. Рота, которой он командовал, фактически стала пожарной командой — мобильной тактической группой, которую бросали на сложные участки. — Сначала было страшно. У нас там был первый погибший. Но через несколько суток привыкли. И так оно дальше и пошло. Переброска с одного участка на другой, постоянные ротации, выходы и заходы на позиции. Его рота строила, обороняла, сдерживала штурмы, даже когда заканчивался боекомплект. Глубина обороны — в глубине окопа Особенно запомнился один участок, где удалось построить глубокую оборону, которая продержалась несмотря на ожесточенные штурмы врага. — Я тогда злился, что заставляют непрерывно копать. А теперь понимаю — правильно делали. Все было заминировано, укреплено. Враг не смог пройти. Используем как дроны, так и обычную лопату Харон рассказал, что в современной войне важны не только дроны и технологии, но и обычная лопата. Именно она — главное оружие пехотинца. — Один воин у нас — и носитель, и сапер, и пулеметчик. Ему надо все тащить, все копать. Но выбора нет. Поэтому лопата — это лучшая подруга на войне. На Покровском направлении Харон уже возглавлял бронегруппу. В бою активно использовали польские БТР Rosomak. Заезжали под их позиции. Отработали — и обратно. Они не успевали даже понять, что происходит. Боец отметил, что эта машина мощная, бронированная, хорошо вооружена. А главное — защищает экипаж, даже при подрывах на минах. И командование для него — это не о приказах. А о доверии, честности и равенстве. — Командир должен жить в тех же условиях, что и его подчиненные. И не врать. Не придумывать сказок. Все как есть — так и доносить. И работать с людьми. Пока не дойдет до него, что он здесь нужен — он не будет воином. Ранее мы рассказывали, как Бизнесмен пережил химическую атаку россиян.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter