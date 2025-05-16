Рассказы

Сначала было всего 10 человек! Как пехотинец сплотил людей и стал командиром 44 бригады

Анастасия Жиденко, редактор сайта 16 мая 2025, 07:00
пехотинец Харон
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Сначала было всего 10 человек! Как пехотинец сплотил людей и стал командиром 44 бригады
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