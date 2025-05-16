Сначала было всего 10 человек! Как пехотинец сплотил людей и стал командиром 44 бригады

На поле боя, в тени артиллерийских канонад и полета дронов ежедневно стоит пехота! Один из бойцов — офицер 44-й отдельной механизированной бригады с позывным Харон. На таких людях держится вся армия, поэтому без пехоты в этой войне никак не обойтись.

Недавно Рустама назначили заместителем командира батальона. Подразделение и дальше выполняет задачи на Востоке. О бойце и его службе рассказала АрмияInform.

От волонтера до командира роты

В его голосе спокойствие, а во взгляде — уверенность. Война изменила многих, но таких, как Рустам она только закалила.

Пехота — это заборные столбики, граница территории. Сломался столбик — ставим новый. И без нас никак.

Путь в войско для Харона был непростым. В начале полномасштабного вторжения его не брали по состоянию здоровья, поэтому он занялся волонтерством — эвакуацией гражданских, доставкой снаряжения военным. Именно тогда и появился позывной, который закрепился за ним навсегда.

— Часто ездил в Харьков. И вот оттуда прилетело это Харон. Потому что был перевозчиком того, что помогало уничтожать наших врагов.

Увиденное на фронте не оставило шансов на другую жизнь: смерть, расстрелянные семьи, дети без дома — все это стало для Харона вызовом. У Рустама был опыт работы на руководящей должности в гражданской жизни — был главным инженером в строительной компании, работал на железной дороге и в нефтяной сфере. Этот опыт пригодился, когда он таки получил шанс и стал командиром роты вновь созданной 44-й отдельной механизированной бригады.

Харон собрал роту буквально из ничего. Сначала было всего 10 человек, однако к утру — уже 200. Без четкой штатки, без опыта, но с мотивацией. Затем обучение в Украине и Польше. По словам бойца, самое важное — практические навыки и адаптация к реальности боев.

— Просили немного сильнее помариновать ребят. И были уже реальные отработки штурмов, бои в городе, лесу. Тогда уже было веселее.

Первый бой и первая потеря

В целом боевой путь Харона начался в Харьковской области. Рота, которой он командовал, фактически стала пожарной командой — мобильной тактической группой, которую бросали на сложные участки.

— Сначала было страшно. У нас там был первый погибший. Но через несколько суток привыкли. И так оно дальше и пошло.

Переброска с одного участка на другой, постоянные ротации, выходы и заходы на позиции. Его рота строила, обороняла, сдерживала штурмы, даже когда заканчивался боекомплект.

Глубина обороны — в глубине окопа

Особенно запомнился один участок, где удалось построить глубокую оборону, которая продержалась несмотря на ожесточенные штурмы врага.

— Я тогда злился, что заставляют непрерывно копать. А теперь понимаю — правильно делали. Все было заминировано, укреплено. Враг не смог пройти.

Используем как дроны, так и обычную лопату

Харон рассказал, что в современной войне важны не только дроны и технологии, но и обычная лопата. Именно она — главное оружие пехотинца.

— Один воин у нас — и носитель, и сапер, и пулеметчик. Ему надо все тащить, все копать. Но выбора нет. Поэтому лопата — это лучшая подруга на войне.

На Покровском направлении Харон уже возглавлял бронегруппу. В бою активно использовали польские БТР Rosomak.

Заезжали под их позиции. Отработали — и обратно. Они не успевали даже понять, что происходит.

Боец отметил, что эта машина мощная, бронированная, хорошо вооружена. А главное — защищает экипаж, даже при подрывах на минах.

И командование для него — это не о приказах. А о доверии, честности и равенстве.

— Командир должен жить в тех же условиях, что и его подчиненные. И не врать. Не придумывать сказок. Все как есть — так и доносить. И работать с людьми. Пока не дойдет до него, что он здесь нужен — он не будет воином.

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