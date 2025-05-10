Это звук смерти! Как пехотинец Мурчик сбивает вражескую технику и держит позицию

Примерно в 4:30 утра вражеская пехота захватила позицию украинских военных. Николай тогда держал в руках антидроновое ружье. А уже через полтора часа вместе с побратимами смог отбить атаку. Позиция снова была под контролем наших пехотинцев.

Враг потерпел поражение. А для пехотинца 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского — это еще один эпизод в хронике войны, где он всегда действует на опережение.

Его историей поделилось издание АрмияInform.

Боевой опыт пехотинца с позывным Мурчик

Сегодня Николаю 27, он родом из Ровенской области. В ВСУ — с 2018 года. Начинал работать стрелком-зенитником, однако быстро переквалифицировался в водителя МТЛБ. А с началом полномасштабного вторжения оставил комфорт относительного тыла и пошел в пехоту.

Было скучно в тылах. Захотелось драйва.

Первое боевое мурлыканье с МТЛБ услышали еще в Луганской области, где его позывной Котик сменился на Мурчика из-за гула машины, которую все узнавали на слух. Потом — бои под Бахмутом. Там, где дорогу простреливали ПТУРами, а дроны садились сверху на укрытие, чтобы пробить их для последующих ударов.

— На участке в 200 метров у меня над головой 6 ПТУРов пролетело. А потом еще и танчик дал. Я тогда получил контузию.

После этого боец решил окончательно перейти в стрелковый батальон. Стал старшим на позициях, научился работать со всем доступным оружием — от подствольного гранатомета до пулемета. Говорит, что это принципиально: в бою каждый должен быть универсальным. Потому что времени на размышления просто нет.

Особенно Николаю запомнилась операция с отражением вражеской позиции.

Мы зашли нагло. Те, что сидели в норах, даже не поняли, что произошло. Большинство начало убегать. Но убежать не удалось никому.

Или же случай с попаданием во вражеский пулемет.

— Из подствольника забросил прямо в бойницу и попал в ПКМ. Потом еще 40 минут минометом по нам лупили. Обиделись, видимо.

О его миссии и планах

Сегодня Мурчик — главный сержант мотопехотного батальона. Говорит, что его главная задача сейчас — не только держать позиции, но и готовить людей. Потому что угрозы меняются, особенно с ростом количества дронов.

Это звук смерти. Когда их слышу, то сразу вздрагиваю, — говорит боец о FPV-дронах со сбросами.

Хотя их и удается периодически сбивать, однако нужны и более эффективные решения.

Несмотря на все риски, Николай не теряет концентрации и веры в победу. Его мечта — вернуться домой к жене и маленькому ребенку.

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