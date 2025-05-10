Рассказы

Это звук смерти! Как пехотинец Мурчик сбивает вражескую технику и держит позицию

Анастасия Жиденко, редактор сайта 10 мая 2025, 21:00
пехотинец Николай
Фото Армия.Inform
Это звук смерти! Как пехотинец Мурчик сбивает вражескую технику и держит позицию
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