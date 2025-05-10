Розповіді

Це звук смерті! Як піхотинець Мурчик збиває ворожу техніку та тримає позицію

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 10 Травня 2025, 21:00
піхотинець Микола
Фото Армія.Inform
Це звук смерті! Як піхотинець Мурчик збиває ворожу техніку та тримає позицію
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