Ее едва не убила российская ракета: девушка стремится воевать после выздоровления

Фото Facebook 16-летняя Маша пережила в своей жизни немало трудностей. После подрыва Каховской ГЭС ее дом затонул. А после деоккупации Херсона Маша потеряла самое ценное — папу. У мужчины случился инсульт после попадания вражеского снаряда в соседний дом. Затем уже 18 июля 2024 года российская ракета попала в дом девушки в Херсоне. Маша тогда была дома. Жизнь, полная мечтаний и радости, как будто оборвалась в один миг. За ее жизнь боролись врачи. Девушка выжила. И несмотря на потери и сложное лечение, Маша остается сильной. Ее историю рассказала НДСБ Охматдет. Долгий путь лечения и восстановления После взрыва девушку доставили в местную больницу, а затем — в столичный Охматдет в отделение нейрохирургии. Там Машу ждала сложная операция. Девушка попала к нам с тяжелым проникающим повреждением головного мозга в результате минно-взрывной травмы, — рассказал врач-нейрохирург Андрей Гаркуша. Сначала медики выполнили декомпрессивную трепанацию черепа с удалением детрита и костных обломков. А потом Маша пережила еще и комбинированную пластику костей свода черепа. НДСБ Охматдет Впереди были месяцы борьбы. Воспаление, реконструктивные операции, пластика черепа с титановым имплантом… И каждый день родные девушки верили в лучшее и не сдавались. Случались моменты отчаяния, однако никто не прекращал бороться. Поэтому вместе и с поддержкой других все преодолели, — отметила мама Маши. Читать по теме Без наркоза, но с точностью ювелиров: как во Львове оперировали мозг по уникальной технологии Прочитай об уникальной операции по удалению опухоли мозга. Как Маша сейчас себя чувствует Более 7 месяцев девушка провела в стенах больницы. За это время она полностью восстановила речь и движения. Машу уже выписали, однако сейчас ей нужна физическая и психологическая реабилитация. Девушка улыбается, занимается рисованием, лепит фигурки из воздушного пластилина, учится жить заново. Я мечтаю стать военной. Хочу отомстить тем, кто разрушил украинцам жизнь. Также читай, как во Львове спасали малыша с пороком сердца.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, дети, Здоровье, Медицина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter