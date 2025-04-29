Ее едва не убила российская ракета: девушка стремится воевать после выздоровления

16-летняя Маша пережила в своей жизни немало трудностей. После подрыва Каховской ГЭС ее дом затонул. А после деоккупации Херсона Маша потеряла самое ценное — папу. У мужчины случился инсульт после попадания вражеского снаряда в соседний дом.

Затем уже 18 июля 2024 года российская ракета попала в дом девушки в Херсоне. Маша тогда была дома. Жизнь, полная мечтаний и радости, как будто оборвалась в один миг.

За ее жизнь боролись врачи. Девушка выжила. И несмотря на потери и сложное лечение, Маша остается сильной. Ее историю рассказала НДСБ Охматдет.

Долгий путь лечения и восстановления

После взрыва девушку доставили в местную больницу, а затем — в столичный Охматдет в отделение нейрохирургии. Там Машу ждала сложная операция.

Девушка попала к нам с тяжелым проникающим повреждением головного мозга в результате минно-взрывной травмы, — рассказал врач-нейрохирург Андрей Гаркуша.

Сначала медики выполнили декомпрессивную трепанацию черепа с удалением детрита и костных обломков. А потом Маша пережила еще и комбинированную пластику костей свода черепа.

Впереди были месяцы борьбы. Воспаление, реконструктивные операции, пластика черепа с титановым имплантом… И каждый день родные девушки верили в лучшее и не сдавались.

Случались моменты отчаяния, однако никто не прекращал бороться. Поэтому вместе и с поддержкой других все преодолели, — отметила мама Маши.

Как Маша сейчас себя чувствует

Более 7 месяцев девушка провела в стенах больницы. За это время она полностью восстановила речь и движения.

Машу уже выписали, однако сейчас ей нужна физическая и психологическая реабилитация. Девушка улыбается, занимается рисованием, лепит фигурки из воздушного пластилина, учится жить заново.

Я мечтаю стать военной. Хочу отомстить тем, кто разрушил украинцам жизнь.

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