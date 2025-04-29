Рассказы

Ее едва не убила российская ракета: девушка стремится воевать после выздоровления

Анастасия Жиденко, редактор сайта 29 апреля 2025, 16:00
Маша с Херсона
Фото Facebook
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Сейчас или никогда. Как Анастасия стала первой машинисткой метро в Украине
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