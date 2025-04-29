Розповіді

Її ледь не вбила російська ракета: дівчина прагне стати до війська після одужання

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 29 Квітня 2025, 16:00
Маша з Херсона
Фото Facebook
пошукові собаки
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