Її ледь не вбила російська ракета: дівчина прагне стати до війська після одужання

16-річна Маша пережила у своєму житті чимало труднощів. Після підриву Каховської ГЕС її оселя пішла під воду. А після деокупації Херсона Маша втратила найцінніше — тата. У чоловіка стався інсульт після влучання ворожого снаряда в сусідній будинок.

Потім вже 18 липня 2024 року російська ракета влучила у будинок дівчини у Херсоні. Маша тоді була вдома. Життя, сповнене мрій та радості, неначе обірвалося в одну мить.

За її життя боролися лікарі. Дівчина вижила. І попри втрати та складне лікування, Маша залишається сильною. Її історію розповіла НДСЛ Охматдит.

Довгий шлях лікування та відновлення

Після вибуху дівчину доставили до місцевої лікарні, а згодом — у столичний Охматдит до відділення нейрохірургії. Там на Машу чекала складна операція.

Дівчина потрапила до нас з важким ушкодженням головного мозку внаслідок мінно-вибухової травми, — розповів лікар-нейрохірург Андрій Гаркуша.

Спочатку медики виконали декомпресивну трепанацію черепа з видаленням детриту та кісткових уламків. А потім Маша пережила ще й комбіновану пластику кісток склепіння черепа.

Попереду були місяці боротьби. Запалення, реконструктивні операції, пластика черепа й встановлення титанового імпланту… І щодня рідні дівчини вірили у краще та не здавалися.

Траплялися моменти розпачу, проте ніхто не припиняв боротися. Тому разом і з підтримкою інших все подолали, — зазначила мама Маші.

Як Маша зараз почувається

Понад 7 місяців дівчина провела у стінах лікарні. За цей час вона повністю відновила мовлення і рухи.

Машу вже виписали, проте зараз їй потрібна фізична та психологічна реабілітація. Дівчина посміхається, займається малюванням, ліпить фігурки з повітряного пластиліну, вчиться жити наново.

Я мрію стати військовою. Хочу помститися тим, хто зруйнував українцям життя.

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