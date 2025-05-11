Воссоединился с родными шахтами: как Павел вернулся к делу своей жизни после ампутации

В гражданской жизни шахтер, а затем боец ​​Сил обороны — так сложилась жизнь Павла Кушакова. В первый год полномасштабной войны его мобилизовали, поэтому на протяжении всей службы добросовестно и без жалоб выполнял боевые задания.

В результате тяжелого ранения Павел потерял ногу, но мужчина продолжает работу в тылу. Сейчас он снова вернулся в шахты, потому что уверен, что это тоже помогает фронту. Его историей поделились в Донецкой областной военной администрации.

История Павла, сменившего шахту на оружие

Сейчас Павлу 36 лет и с декабря 2022 его мобилизовали на передовую. С этим никогда не спорил и спокойно пошел исполнять свои обязанности.

— Никогда не отказывался, никогда не говорил, что я не могу, я не хочу. Нет, такого не было, — вспоминает он.

Мужчина попал на Запорожское направление, затем на Донецкое, где держал оборону возле Курахово. В конце апреля во время выполнения задания он получил минно-взрывное ранение и потерял часть правой ноги.

Честно говоря, больше даже говорил: “Спасибо Господу, что это было со мной, а не с ним” (с побратимом — ред.), — рассказывает о своей реакции на ранение.

Павел служил оператором пульта управления. На этот момент вернулся к шахтерскому делу. Говорит, что не любит, когда его начинают жалеть из-за полученного ранения.

— Очень сильно не люблю, когда кто-то начинает жалеть. Я такой же человек. Я выполняю такую ​​же работу.

Хотя больше не на службе, однако все равно считает, что его работа помогает армии, а значит, работает на победу.

— Ты понимаешь, что уже не в рядах Вооруженных сил Украины, но все равно ты работаешь на обеспечение безопасности Украины и на то, чтобы она и дальше была независимой, могла делать то, что должна делать.

Относительно своей сокровенной мечты Павел говорит, что сейчас она у всех одна.

— Это мирное небо над головой, просто нормальная жизнь. Для меня это самое главное, чтобы моя семья ничего не боялась.

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