Рассказы

Воссоединился с родными шахтами: как Павел вернулся к делу своей жизни после ампутации

Ирина Танасийчук, журналист сайта 11 мая 2025, 10:00
Воссоединился с родными шахтами: как Павел вернулся к делу своей жизни после ампутации
пехотинец Николай
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