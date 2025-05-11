Возз’єднався з рідними шахтами: як Павло повернувся до справи свого життя після ампутації

У цивільному житті шахтар, а потім боєць Сил оборони — так склалося життя Павла Кушакова. В перший рік повномасштабної війни його мобілізували, тож протягом всієї служби сумлінно і без скарг виконував бойові завдання. Внаслідок важкого поранення Павло втратив ногу, та чоловік продовжує роботу в тилу. Зараз він знову повернувся у шахти, бо певен, що це теж допомагає фронту. Його історією поділилися у Донецькій обласній військовій адміністрації. Історія Павла, який змінив шахту на зброю Зараз Павлові 36 років і з грудня 2022 року його мобілізували на передову. З цим ніколи не сперечався і спокійно пішов виконувати свої обов’язки.— Ніколи не відмовлявся, ніколи не казав, що я не можу, я не хочу. Ні, такого не було, — пригадує він. Чоловік потрапив на Запорізький напрямок, потім на Донецький, де тримав оборону біля Курахового. Наприкінці квітня під час виконання завдання він дістав мінно-вибухове поранення і втратив частину правої ноги. Чесно кажучи, більше навіть казав: “Дякую Господу, що це було зі мною, а не з ним” (з побратимом — ред.), — розповідає про свою реакцію на поранення. Павло служив оператором пульта керування. На цю мить повернувся до шахтарської справи. Каже, що не любить, коли його починають жаліти через поранення. — Дуже сильно не люблю, коли починає хтось жаліти. Я така ж сама людина. Я виконую таку ж саму роботу. Читати на тему Вона видобуває вугілля, поки він на фронті. Як жінки опанували шахтарську справу через брак робочих рук Компенсують брак робочих рук. Жінки видобувають вугілля та працюють у шахтах. Хоч більше не на службі, проте все одно вважає, що його робота допомагає армії, а отже, працює на перемогу. — Ти розумієш, що уже не в лавах Збройних сил України, але все одно ти працюєш на забезпечення безпеки України й на те, щоб вона і далі була незалежна, могла робити те, що повинна робити. Щодо своєї найпотаємнішої мрії Павло говорить, що зараз вона в усіх одна. — Це мирне небо над головою, просто нормальне життя. Для мене це найголовніше, щоб моя родина нічого не боялася. Ветерани, що втратили кінцівку, успішно інтегруються у цивільне життя. А дехто випробовує свої сили у нових обставинах. Читай історію Романа, який на протезі пробіг шість марафонів.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Україна, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter