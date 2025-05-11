Розповіді

Возз’єднався з рідними шахтами: як Павло повернувся до справи свого життя після ампутації

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 11 Травня 2025, 10:00
Возз’єднався з рідними шахтами: як Павло повернувся до справи свого життя після ампутації
піхотинець Микола
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