Присвячую своїй Вікторії! Ветеран на протезі пробіг шість марафонів

Українські ветерани — шалено вперті, сильні духом та тілом люди! Адже, поглянь хоча б на історію Романа Кашпура: ветеран часів АТО/ООС втратив ногу на протипіхотній міні поблизу Марʼїнки. Але попри поранення захищав Україну й після повномасштабного вторгнення, був на Харківщині.

Чоловік має трьох дітей, а нещодавно став першим українським параатлетом, якому вдалося подолати усі шість марафонів серії World Marathon Majors!

Як йому це вдалося та які плани має надалі, а також історію ветерана — зібрали головне далі у матеріалі.

Роман Кашпур: від поранення до марафону

Роман мобілізувався, як тільки йому виповнилося 19 років. Надихнули на це історії кіборгів ДАПу, тож вирішив робити більше.

Іграм Героїв він розповідав, що близько року воював у складі підрозділу розвідки Правого сектору, тоді підписав контракт із ЗСУ.

Під час виконання одного із бойових завдань він підірвався на ворожій міні, втратив стопу на правій нозі, а ліву дуже посікло осколками.

— Весь час після вибуху був у свідомості. Перше, що побачив ­— лише пальці, що висіли на залишках м’язів та шкіри. Відразу подумав, що ногу, мабуть, ампутують, бо рятувати вже немає чого, — пригадував він.

Його врятували побратими, тоді ж у Волновасі провели першу ампутацію. Гелікоптером бійця доправили до Харкова — там зробили реампутацію.

Пам’ятаю, як лікар сказав, що потрібна реампутація. На що я, перебуваючи у напівсвідомості, відповів: “Ріжте скільки треба, головне, щоб міг займатися спортом”.

Для чоловіка спорт виявився не лише мотивацією, а й ліками. За шість тижнів після ампутації він став на ноги та навіть спробував пробігти — та перший протез не витримав і зламався. Тоді була реабілітація у Латвії, відновлення лівої ноги та отримання постійного протеза.

— У п’ятницю поставили (протез — ред.), а у суботу вже знімав відео зі своєї першої пробіжки. Через місяць тренувань пробіг свій перший кілометр, а ще за кілька тижнів встановив свій перший рекорд ­— пробіг 5200 м за 35 хвилин, — ділився Роман Кашпур.

Подолав шість дистанцій

Нині ветеран став відомий завдяки подоланню всіх шести марафонів серії World Marathon Majors. про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

— 129 Бостонський марафон завершено. Місію виконано! Разом з тим, сьогодні відбулася історична подія. Жоден атлет чи параатлет не пробігав таку кількість марафонів. Для мене честь нести цю першість!

Це досягнення я хочу присвятити своїй донечці, моїй Вікторії, світлому промінчику тепла! — звернувся Роман до підписників.

Також він подякував діаспорам, благодійникам та волонтерам по всьому світу, з Лондону по Європі та від Японії до Америки за те, що допомогли написати цю сторінку в історії України.

Він також додав, що у Бостоні завершили й фільмування другої документальної стрічки про шість його марафонів.

Фільм опублікують приблизно у другій половині 2025 року.

Проте на цьому чоловік не збирається зупинятися: він буде готуватися до Ironman — найбільших змагань з тріатлону у світі. Зокрема, перед ним постане завдання проплисти 3,8 км, проїхати 180 км на велосипеді та пробігти марафонську дистанцію.

Раніше ми розповідали тобі історію бійця та паралімпійця Дмитра Мельника: читай за посиланням.

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