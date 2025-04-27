Присвячую своїй Вікторії! Ветеран на протезі пробіг шість марафонів

Фото Facebook Українські ветерани — шалено вперті, сильні духом та тілом люди! Адже, поглянь хоча б на історію Романа Кашпура: ветеран часів АТО/ООС втратив ногу на протипіхотній міні поблизу Марʼїнки. Але попри поранення захищав Україну й після повномасштабного вторгнення, був на Харківщині. Чоловік має трьох дітей, а нещодавно став першим українським параатлетом, якому вдалося подолати усі шість марафонів серії World Marathon Majors! Як йому це вдалося та які плани має надалі, а також історію ветерана — зібрали головне далі у матеріалі.Роман Кашпур: від поранення до марафону Роман мобілізувався, як тільки йому виповнилося 19 років. Надихнули на це історії кіборгів ДАПу, тож вирішив робити більше. Іграм Героїв він розповідав, що близько року воював у складі підрозділу розвідки Правого сектору, тоді підписав контракт із ЗСУ. Під час виконання одного із бойових завдань він підірвався на ворожій міні, втратив стопу на правій нозі, а ліву дуже посікло осколками. — Весь час після вибуху був у свідомості. Перше, що побачив — лише пальці, що висіли на залишках м’язів та шкіри. Відразу подумав, що ногу, мабуть, ампутують, бо рятувати вже немає чого, — пригадував він. Facebook Його врятували побратими, тоді ж у Волновасі провели першу ампутацію. Гелікоптером бійця доправили до Харкова — там зробили реампутацію. Пам’ятаю, як лікар сказав, що потрібна реампутація. На що я, перебуваючи у напівсвідомості, відповів: “Ріжте скільки треба, головне, щоб міг займатися спортом”. Для чоловіка спорт виявився не лише мотивацією, а й ліками. За шість тижнів після ампутації він став на ноги та навіть спробував пробігти — та перший протез не витримав і зламався. Тоді була реабілітація у Латвії, відновлення лівої ноги та отримання постійного протеза. — У п’ятницю поставили (протез — ред.), а у суботу вже знімав відео зі своєї першої пробіжки. Через місяць тренувань пробіг свій перший кілометр, а ще за кілька тижнів встановив свій перший рекорд — пробіг 5200 м за 35 хвилин, — ділився Роман Кашпур. Читати на тему Спорт рятує від поганих думок: у Києві провели перше професійне змагання з боксу серед ветеранів Як бокс рятує бійців з пораненнями: читай історію ветеранів. Подолав шість дистанцій Нині ветеран став відомий завдяки подоланню всіх шести марафонів серії World Marathon Majors. про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. — 129 Бостонський марафон завершено. Місію виконано! Разом з тим, сьогодні відбулася історична подія. Жоден атлет чи параатлет не пробігав таку кількість марафонів. Для мене честь нести цю першість! Це досягнення я хочу присвятити своїй донечці, моїй Вікторії, світлому промінчику тепла! — звернувся Роман до підписників. Facebook Також він подякував діаспорам, благодійникам та волонтерам по всьому світу, з Лондону по Європі та від Японії до Америки за те, що допомогли написати цю сторінку в історії України. Він також додав, що у Бостоні завершили й фільмування другої документальної стрічки про шість його марафонів. Фільм опублікують приблизно у другій половині 2025 року. Проте на цьому чоловік не збирається зупинятися: він буде готуватися до Ironman — найбільших змагань з тріатлону у світі. Зокрема, перед ним постане завдання проплисти 3,8 км, проїхати 180 км на велосипеді та пробігти марафонську дистанцію. Раніше ми розповідали тобі історію бійця та паралімпійця Дмитра Мельника: читай за посиланням.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Життєві історії, Паралімпійські ігри, Спорт, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter