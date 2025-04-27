Розповіді

Присвячую своїй Вікторії! Ветеран на протезі пробіг шість марафонів

Вікторія Мельник, журналістка сайту 27 Квітня 2025, 09:00
роман кашпур
Фото Facebook
Як засуджували невинних
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