Посвящаю своей Виктории! Ветеран на протезе пробежал шесть марафонов

Украинские ветераны — безумно упрямые, сильные духом и телом люди! Посмотри хотя бы на историю Романа Кашпура: ветеран времен АТО/ООС потерял ногу на противопехотной мине вблизи Марьинки. Но, несмотря на ранения, защищал Украину и после полномасштабного вторжения, был на Харьковском направлении.

У мужчины трое детей, а недавно он стал первым украинским параатлетом, которому удалось преодолеть все шесть марафонов серии World Marathon Majors!

Как ему это удалось и какие планы в дальнейшем, а также историю ветерана — собрали главное дальше в материале.

Роман Кашпур: от ранения до марафона

Роман мобилизовался, когда ему исполнилось 19 лет. Вдохновили на это истории киборгов ДАПа, поэтому решил делать больше.

Играм Героев он рассказывал, что около года воевал в составе подразделения разведки Правого сектора, тогда подписал контракт с ВСУ.

Во время выполнения одной из боевых задач он подорвался на вражеской мине, потерял стопу на правой ноге, а левую сильно порубило осколками.

— Все время после взрыва был в сознании. Первое, что увидел, только пальцы, висящие на остатках мышц и кожи. Сразу подумал, что ногу, вероятно, ампутируют, потому что спасать уже нечего, — вспоминал он.

Его спасли побратимы, тогда же в Волновахе была проведена первая ампутация. Вертолетом бойца доставили в Харьков — там сделали реампутацию.

Помню, как врач сказал, что нужна реампутация. На что я, находясь в полусознании, ответил: “Режьте сколько нужно, главное, чтобы мог заниматься спортом”.

Для мужчины спорт оказался не только мотивацией, но и лекарством. Через шесть недель после ампутации он встал на ноги и даже попытался пробежать — но первый протез не выдержал и сломался. Тогда была реабилитация в Латвии, восстановление левой ноги и получение постоянного протеза.

— В пятницу поставили (протез — ред.), а в субботу уже снимал видео со своей первой пробежки. Через месяц тренировок пробежал свой первый километр, а через несколько недель установил свой первый рекорд — пробег 5200 м за 35 минут, — делился Роман Кашпур.

Преодолел шесть дистанций

В настоящее время ветеран стал известен благодаря преодолению всех шести марафонов серии World Marathon Majors. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— 129 Бостонский марафон завершен. Миссия выполнена! Вместе с тем сегодня произошло историческое событие. Ни один атлет или параатлет не пробегал такое количество марафонов. Для меня честь нести это первенство!

Это достижение я хочу посвятить своей дочери, моей Виктории, светлому лучику тепла! — обратился Роман к подписчикам.

Также он поблагодарил диаспору, благотворителей и волонтеров по всему миру, из Лондона по Европе и от Японии до Америки за то, что помогли написать эту страницу в истории Украины.

Он также добавил, что в Бостоне завершили и съемку второй документальной ленты о шести его марафонах.

Фильм будет опубликован примерно во второй половине 2025 года.

Однако на этом мужчина не собирается останавливаться: он будет готовиться к Ironman — величайшим соревнованиям по триатлону в мире. В частности, перед ним встанет задача проплыть 3,8 км, проехать 180 км на велосипеде и пробежать марафонскую дистанцию.

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