Хотел бы по Кремлю влупить: как диджей стал дронщиком на войне

Когда звучит псевдоним DJ Petstep, многие в Днепре сразу вспоминают вечеринки с драм-н-бейсом, бешеную энергию танцпола и живые выступления. Но сегодня этот никнейм имеет ещё одно значение — позывной военнослужащего из подразделения Ясные глаза, наводящего ужас на врага благодаря ударным дронам.

Историю Petstep рассказал журналист Юрий Марченко для United24 Media после поездки в Харьковскую область, где проходят тренировки одного из самых эффективных дроновых подразделений.

Из клуба — на фронт

Ещё в 2021 году Сергей, известный в музыкальных кругах как DJ Petstep, выступал в культовом днепровском клубе Module.

За его плечами — более 20 лет в музыке, организация десятков рейвов, гастроли по всей Украине и даже трёхмесячная импровизированная резиденция в Греции. Но в феврале 2022 года его жизнь кардинально изменилась.

С началом полномасштабного вторжения он сначала вывез семью за город, а сам подключился к кибервойне: DDoS-атаки на российские сайты, обмен техниками в чатах, информационное сопротивление.

Фото: United24

Параллельно, благодаря 3D-принтеру, он изготавливал обвесы для гражданских дронов, чтобы те могли сбрасывать боеприпасы.

Когда решил протестировать их на поле возле школы, местные вызвали полицию и СБУ. Но вместо подозрений он получил предложение от военных — и сразу вступил в ряды ВСУ.

Так Сергей стал частью Ясных глаз — подразделения ударных БПЛА, входящего в состав инновационной бригады Хартия. Большинство бойцов здесь — из креативных индустрий: дизайнеры, программисты, психологи. В мирной жизни они строили стартапы, теперь — уничтожают вражескую технику.

Боевой опыт и тренировки

Первые операции для Petstep начались уже в 2022 году под Барвенковым. Сегодня его дроны могут летать на расстояние до 25 км, а подразделение работает над моделями, которые смогут преодолевать и 500 км. Petstep участвует в сотнях боевых выездов, обучает новичков, помогает совершенствовать технику.

По его словам, даже фраги (уничтоженные цели), сделанные его учениками, он воспринимает как свои.

— Танки, бронетехника, логистика — всё в работе. По живой силе — за сотню. Но нет ощущения, что кого-то убил. Это как в игре: фраг — и идёшь дальше, — признаётся он.

Фото: United24

Обычно военный работает в составе тройки: один оператор отвечает за полёт, второй выполняет роль штурмана и ориентирует в воздухе, третий фиксирует цели и координаты.

Все члены экипажа задействованы одновременно.

Но как-то во время операции он заметил, что двое его напарников вместо мониторинга ситуации листали TikTok. Это было похоже на знак доверия — мол, Petstep и сам справится. Но его это разозлило: после эмоционального разговора отвлекаться от работы больше никто не рискует.

Режим дронов и музыки

Несмотря на службу, Petstep не забывает о сцене. Примерно раз в месяц он получает разрешение выступить в мирных городах. Один из последних сетов — на Transformers Session в Днепре — принёс не только эмоциональную разгрузку, но и более 12 тысяч долларов донатов на нужды подразделения. К сборам подключаются и друзья из клубного комьюніти.

— Концерты дают мне заряд на месяц. Потом снова фронт, дроны, вылеты. Это и есть моя новая жизнь — выступил, полетал, снова выступил, — говорит DJ.

Фото: United24

Его мечта — ещё более дерзкая: дотянуться дронами до 300–500 км, а в идеале — и до Кремля. А пока он на передовой — технически, стратегически, ментально.

А вообще я хотел бы по Кремлю ударить — это мечта. Но пока в зоне, куда мы долетаем, противник практически не высовывается, — рассказывает военный.

Главное фото: United24

Ранее мы рассказывали о дроне Raybird ACS-3, который способен пролететь 2500 км.