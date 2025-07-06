Біти змінив на бойові задачі: історія діджея-дронщика

Коли звучить псевдонім DJ Petstep, багато хто у Дніпрі одразу згадує вечірки з драм-енд-бейсом, шалену енергію танцмайданчика та живі виступи. Та сьогодні цей нікнейм має ще одне значення — позивний військового з підрозділу Ясні очі, що наводить жах на ворога завдяки роботі ударних дронів.

Історію Petstep розповів журналіст Юрій Марченко для United24 Media після поїздки на Харківщину, де тривають тренування одного з найефективніших дронових підрозділів.

З клубу — на фронт

Ще у 2021 році Сергій, знаний у музичних колах як DJ Petstep, виступав у культовому дніпровському клубі Module.

За плечима — понад 20 років у музиці, організація десятків рейвів, гастролі по всій Україні й навіть тримісячна імпровізована резиденція у Греції. Але в лютому 2022 року його життя кардинально змінилося.

Після початку повномасштабного вторгнення він спершу вивіз сім’ю за місто, а сам долучився до кібервійни: DDOS-атаки на російські сайти, обмін техніками у чатах, інформаційна протидія.

Паралельно, завдяки 3D-принтеру, виготовляв обвіси для цивільних дронів, щоб ті могли скидати боєприпаси.

Коли вирішив тестувати їх на полі біля школи, місцеві викликали поліцію та СБУ. Але замість підозри отримав пропозицію від війська і відразу вступив до лав ЗСУ.

Так Сергій став частиною Ясних очей — підрозділу ударних БПЛА, який входить до складу інноваційної бригади Хартія. Більшість бійців тут — з креативних індустрій: дизайнери, програмісти, психологи. У мирному житті вони будували стартапи, тепер — громлять техніку ворога.

Бойовий досвід і тренування

Перші операції для Petstep розпочалися вже у 2022-му під Барвінковим. Сьогодні його дрони можуть літати на відстань до 25 км, а підрозділ працює над моделями, які подолають і 500 км. Petstep бере участь у сотнях бойових виїздів, навчає новачків, допомагає вдосконалювати техніку. За його словами, навіть фраги (ліквідовані цілі), які роблять його учні, він сприймає як свої.

— Танки, бронетехніка, логістика — все в роботі. По живій силі — за сотню. Але немає відчуття, що когось убив. Це як у грі: фраг — і далі рухаєшся, — зізнається він.

Зазвичай військовий працює в складі трійки: один оператор відповідає за політ, другий виконує роль штурмана й орієнтує в повітрі, третій фіксує цілі та координати.

Всі члени екіпажу залучені одночасно.

Але якось під час операції він помітив, що двоє його напарників замість моніторингу ситуації гортали TikTok. Це було схоже на знак довіри — мовляв, Petstep і сам упорається. Та його це розлютило: після емоційної розмови відволікатися від роботи більше ніхто не наважується.

Режим дронів і музики

Попри військову службу, Petstep не забуває про сцену. Приблизно раз на місяць отримує дозвіл на виступ у мирних містах.

Один з останніх сетів — на Transformers Session у Дніпрі — приніс не лише емоційне розвантаження, а й понад $12 тисяч донатів на потреби підрозділу. До збору долучаються й друзі з клубної тусовки.

— Концерти дають мені заряд на місяць. Потім знову фронт, дрони, польоти. Це і є моє нове життя — виступив, політав, знову виступив, — розповідає DJ.

Його мрія — ще більш потужна: дотягнутися дронами до 300–500 км, а в ідеалі — і до Кремля. А поки він на передовій — технічно, стратегічно, ментально.

А взагалі я хотів би по Кремлю влупити — це мрія. Ну а поки що в тій зоні, куди ми дотягуємося, противник вже практично не висовується — розповідає військовий.

Головне фото: United24.

Раніше ми розповідали про дрон Raybird ACS-3, який летить на 2500 км.

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