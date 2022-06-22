Жили в спортзалах, монастырях и на стадионах, а теперь — в модульном городке! Истории украинских переселенцев во Львове

Они несколько месяцев жили вместе с несколькими десятками человек в одном зале. Теперь у них наконец-то будут отдельные модули. Во Львовской области построили первый квартал модульного городка.

Здесь поселили 40 человек в основном из Донецкой и Луганской областей, которые сейчас из-за горячих военных действий не имеют возможности жить дома.

Это истории нескольких семей переселенцев, в том числе самой молодой среди жителей трехмесячной девочки и ее мамы.

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Жизнь с младенцем в зале

18-летняя Владислава Подповетная приехала из Славянска с младенцем. Говорит, как только родила дочь, сразу решила ехать подальше от обстрелов. Через два дня после того, как молодую маму выписали из больницы, она с мужем и его сестрой отправилась во Львов.

Я еще лежала в больнице, поскольку мы немного недоношены, 34 недели, потому еще полторы недели лежали в больнице.

— Здесь нам все очень помогают. У нас все есть: смеси, памперсы, коляску, ванночку тоже привезли — все, что нужно, — рассказывает Владислава.

Девушка во Львовской области уже три месяца. Однако признается, если бы не дочь, вряд ли бы решилась покинуть родной город.

— Я испугалась за ребенка и только когда родила, решила, что поеду, — говорит Влада.

Молодая семья поселяется в новый модульный городок. Здесь будут проживать вчетвером. В модуле есть душ, стиральная машина, отдельная кухонная зона с плитой, умывальником и холодильником, и даже телевизор.

До этого Влада с младенцем жила в одном большом зале с десятками других переселенцев. Однако на условия не жаловалась. Говорит, у нее с ребёнком было все, что нужно.

— У нас были матрасы на полу толстые — спать на них было удобно. Посреди зала стояли большие столы. Мы готовили все на кухне, а ели за этими столами.

Условия просто роскошные, по-моему, если сравнивать с рассказами тех людей, которые живут в школах, спортзалах, то здесь очень хорошо. Душ есть — все, что нужно, все есть.

Питание тоже разнообразное, каждый день что-то уникальное, — говорит Владислава.

Муж Владиславы сейчас во Львове ищет работу.

Муж приехал также со мной во Львов. Здесь стал на учет в военкомате.

— Но поскольку он только закончил учебу, еще не служил, то сказали, что ему позвонят, если не будет хватать людей. Так что он сейчас ищет работу, — рассказывает Владислава.

В оккупированном Славянске у Владиславы остался дедушка. С ним нет связи уже две недели.

Мама Владиславы с ее младшими братиком, сестричкой и бабушкой уехала в Германию.

Захоронения во время обстрелов

Эдуарду Колину 61 год. Муж с женой приехали из Лисичанска во Львов два с половиной месяца назад. Ему тяжело вспоминать родной город. Говорит, сперва ехать не хотел, однако в городе стало слишком опасно.

Сын наш раньше уехал, сейчас он в Днепре ищет работу. Мы еще оставались. Потом видим, что все уже уехали родственники наши, поэтому тоже решили ехать. Очень уж горячо стало там, — говорит Эдуард.

Людмила Плотенко, родственница Эдуарда, приехала во Львов с семилетней дочерью Златой из Приволья, недалеко от Лисичанска в Луганской области. Они случайно очутились в одном поселении с родственниками.

— Мы заполнили анкету, нам позвонили по телефону и сказали, что нас тоже берут. И мы попали сюда вместе с родственниками, — говорит Людмила.

Муж Людмилы в настоящее время служит в терробороне Лисичанска. 10 мая он получил ранение, поэтому сейчас выздоравливает в больнице.

— Сейчас он раненый лежит в больнице. У него осколочные ранения обеих рук в результате минометного обстрела. Один осколок достали, другой — нет. За мужа я очень волнуюсь и переживаю.

За три месяца семь дней только видеть его вживую — это очень тяжело. Скоро его выпишут, и он на несколько дней к нам приедет, потом снова в часть придется ехать.

Вот на два дня мы с ним встретимся и снова придется прощаться, — говорит Людмила с полными слез глазами.

В Лисичанске Эдуард во время войны похоронил тещу. Женщина умерла от старости и собственных недугов, обострившихся на фоне стресса.

— Она уже была старушка. Мы ей не говорили, что война началась, она уже услышала от соседей. Ей становилось все хуже, и она умерла уже от старости.

Похоронили прямо во время обстрелов. Стреляли — мы хоронили. Просили сначала рядом с тестем, но из-за обстрелов похоронная команда не решилась, говорили, что боятся.

Летали ракеты, и мы просто под этими снарядами хоронили, — вспоминает Эдуард.

Сейчас его жена устроилась работать медсестрой в детском саду Львова. Мужчину, который помог установить всю сантехнику в модульном городке, тоже обещают взять в штат.

Через монастырь и стадион в модульный городок

48-летняя Людмила Данина с двумя сыновьями и мужем приехала во Львов из Дружковки Донецкой области. Ее сыновьям 10 и 12 лет. Сначала они жили в монастыре, затем на стадионе, и в конце концов поселяются в модульный дом недалеко от Львова.

Когда мы ехали, там еще мало было прилетов, а сейчас уже отключили воду и газ. Мы, конечно, хотели бы вернуться, но не знаем, когда мы сможем. Не в ближайшее время, — говорит Людмила.

Их семье удалось вовремя выбраться. Они ехали через вокзал в Краматорске, переживали из-за длинных очередей и уже думали остаться на день, но все же удалось уехать.

Очередь была большая на поезда. Мы сначала не могли сесть, но потом попали в поезд. На следующий день вокзал в Краматорске разбомбили.

Людям руки-ноги оторвало. Там был такой ужас. Нам очень повезло уехать на день раньше, — рассказывает Людмила.

Старшая дочь Людмилы с семьей живет в России. Уехала еще в 2014 году. Мать общается с дочерью и рассказывает обо всем, что сегодня происходит с их семьей.

— Она сожалеет, что раньше нас не увезла. Говорит: если бы знала, что будет война, забрала бы нас.

Мне главное, чтобы мир был, чтобы у детей было будущее и как можно быстрее весь этот ужас кончился. Чтобы мир, любовь, счастье и здоровье было у всех, а у украинцев особенно, — говорит Людмила.

48-летняя Ирина — мама пятерых детей. На Запад Украины женщина приехала с самой младшей десятилетней дочерью. Это история жительницы Херсона о ситуации в области, которая до сих пор страдает от российской оккупации.

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