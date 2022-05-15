Зятя убили, а дочь ранили — трагическая история 96-летней праведницы, которая пережила нацистов и рашистов

Во время Второй мировой войны она спасла от рук нацистов еврейскую девочку, а через 80 лет ее семья стала жертвой рашистов. Россияне ранили дочь и убили зятя 96-летней Ольги Сикоренко — праведницы Украины.

В 15 лет Ольга Андреевна спасла маленькую еврейскую девочку, которая с бабушкой шла в Бабий Яр на расстрел.

Подняла голову и в глаза смотрит, и дает мне этого ребенка. Я бегом с этим ребенком побежала в дом. Мы приняли ее, — рассказывает бабушка.

Спасенную зовут Светлана, сейчас ей 85. Она живет в Германии, хотя украинская семья стала для нее родной. Ольга Андреевна за свой поступок получила статус праведницы.

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Эта военная история закончилась благополучно. Но через 80 лет произошла другая — с трагическим концом.

Рашисты убили зятя бабушки Василия, когда он в марте пытался вывезти семью из оккупированного села Козаровичи. Его жену Татьяну, дочь Ольги Андреевны, ранили. А 96-летнюю праведницу просто выбросили из машины.

Раненые Татьяна и ее мама Ольга несколько дней жили в соседском доме. Тело их Василия несколько дней лежало под открытым небом.

Мужчину похоронили без церемоний, а перезахоронят уже после оккупации. Могилу отца отыскал Алексей, внук Ольги Андреевны. Он рассказал, что его отец был церковным старостой и не побоялся сказать врагам, что о них думает.

Выгнав владельцев, русские солдаты заселились в дом. Что могли украсть, украли, что не смогли — сломали. Так выглядят все дома, где побывал “русский мир”.

Рашисты жили здесь почти в каждом доме на улице. С водонапорной башни сделали смотровую. Из нее просто ради развлечения целились в гражданских, брали людей в плен и пытали.

Мать с дочерью, несмотря на пережитое, стремятся как можно скорее вернуться домой. Ольга Сикоренко говорит, что всегда знала сущность россиян, ведь они цинично маскировались под братьев.

На вопрос, кто более жесток, женщина, пережившая нацистскую и рашистскую оккупации, отвечает однозначно — “деспотические россияне”.

65-летняя мариуполька Ольга Валентиновна жалуется, что за два прошедших месяца постарела на 20 лет. Она едва сдерживает слезы, как вспоминает о своем выживании в подземелье в заблокированном рашистами городе. Бабушка, которая смогла выбраться из Азовстали, рассказала, что ей пришлось пережить.