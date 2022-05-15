У часи Другої світової війни вона врятувала від рук нацистів єврейську дівчинку, а через 80 років уже її родина стала жертвою рашистів. Росіяни поранили доньку і вбили зятя 96-річної Ольги Сикоренко — праведниці України.

У 15 років Ольга Андріївна врятувала маленьку єврейську дівчинку, яка з бабусею йшла у Бабин Яр на розстріл.

Підняла голову і в очі дивиться, і дає мені ту дитину. Я бігом з тою дитиною побігла до хати. Ми прийняли її, — розповідає бабуся.

Врятовану звуть Світлана, зараз їй 85. Вона живе в Німеччині, хоч українська родина стала їй рідною. Ольга Андріївна за свій вчинок отримала статус праведниці.

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Ця воєнна історія закінчилася щасливо. Але через 80 років сталася інша — з трагічним кінцем.

Рашисти вбили зятя бабусі Василя, коли він у березні намагався вивезти родину з окупованого села Козаровичі. Його дружину Тетяну, доньку Ольги Андріївни, поранили. А 96-річну праведницю просто викинули з авто.

Поранені Тетяна та її мама Ольга кілька днів жили в сусідському домі. Тіло їхнього Василя кілька днів лежало просто неба.

Чоловіка поховають без церемоній, а перепоховають уже після окупації. Могилу батька відшукав Олексій, внук Ольги Андріївни. Він розповів, що його батько був церковним старостою та не побоявся сказати ворогам в очі, що про них думає.

Вигнавши господарів, російські солдати заселилися в дім. Що могли вкрасти, вкрали, що не змогли — зламали. Такий вигляд мають усі оселі, де побував “рускій мір”.

Рашисти жили тут чи не в кожному будинку на вулиці. З водонапірної вежі зробили оглядову. З неї просто заради забавки цілилися у цивільних, брали людей в полон та катували.

Мати з донькою, попри пережите, прагнуть якнайшвидше повернутися додому. Ольга Сикоренко каже, що завжди знала сутність росіян, адже ті цинічно маскувались під братів.

На запитання, хто жорстокіший, жінка, яка пережила нацистську і рашистську окупації, відповідає однозначно — “деспотичні росіяни”.

65-річна маріуполька Ольга Валентинівна бідкається, що за два минулі місяці постарішала років на 20. Вона ледь стримує сльози, як згадує про своє виживання у підземеллі в заблокованому рашистами місті. Бабуся, що змогла вибратись з Азовсталі, розповіла, що їй довелось пережити.