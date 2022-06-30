Интервью

В мире нет ни одного подобного примера! Заместитель министра цифровой трансформации об IT-армии Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 июня 2022, 19:00
Георгій Дубинський: інтерв'ю про IT-армію

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