В мире нет ни одного подобного примера! Заместитель министра цифровой трансформации об IT-армии Украины

Министерство цифровой трансформации Украины в первые дни полномасштабного вторжения запустило IT-армию Украины. Этот проект представляет собой Telegram-канал, который уже имеет более 250 тыс. подписчиков. Замминистра цифровой трансформации Георгий Дубинский рассказал больше об IT-армии Украины.

О создании IT-армии Украины

— Как возникла идея создать IT-армию?

— Она сложилась сама по себе, как движение сопротивления, которое было реакцией на вторжение 24 февраля. Это как терроборона. Вы видели, как люди готовы были брать оружие, чтобы защищать свои дома, свои города. То же самое и киберармия — люди, которые умели что-то делать и осознавали, что война продолжается не только в кинетическом измерении, но и в кибернетическом. Они принялись за то, чтобы оказывать определенное сопротивление и в киберсфере.

По словам Дубинского, в Минцифре поняли, что война — гибридная, ведь перед началом полномасштабного вторжения российских войск было две мощных кибератаки.

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— Люди уже поняли, что атака будет не только ракетами. И они предпринимали определенные контрмеры. Кто как мог, каждый на своем месте, потом они начали группироваться — более опытные помогали менее опытным. Даже делался определенный инструментарий для простейших DDoS-атак, например. И таким образом пытались противостоять атакам, пропаганде. Потому что мы были наивны.

Мы считали, что если мы покажем русским, что они делают, что делают их войска, они это осознают. Но, к сожалению, десятилетние промывки мозгов со стороны Кремля свое дело сделали.

— Были ли идеи по созданию киберармии до 24 февраля?

— Идеи, возможно, были относительно чего-то подобного, потому что этот тренд мы видим по всему миру. Соединенные Штаты, например, имеют кибервойска выделенные. Многие другие страны выделили их как отдельное военное подразделение. У нас такое решение было принято, но на системном уровне мы не успели его реализовать в той мере, в какой мы надеялись это сделать.

Поэтому в таком случае мы имели официальные кибервойска, которые были еще на этапе формирования. И имели движение волонтеров, кто как мог, помогал в этом деле.

О работе IT-армии Украины

— Как сотрудничают с вами кибервойска? Вы на прямой связи?

— Они свободны от сотрудничества с министерством в определенное время. Мы можем такие вещи координировать, потому что бессмысленно оставлять почти 260 тыс. айтишников, желающих помочь государству, без общего руководства, но они волонтеры, задачи исключительно через Telegram-канал.

Министерство определенным образом координирует, направляет это движение. Отдельно мы общаемся с разными киберорганизациями. Есть отдельный киберспецназ, работающий в этой сфере.

— Сколько задач уже выполнили?

— В общей сложности мы подсчитали около 1800 успешных атак с нашей стороны. И, кстати, это развенчало миф, как кинетически мы развенчали миф о второй армии в мире, так мы и в киберсфере развенчали миф о том, что они не так уж талантливы.

Замминистра также сказал, что в Минцифре помогают с идентификацией российских военных. Министерство сотрудничает с другими органами, в частности, правоохранительными.

О многом мы сейчас не можем рассказать. Многое еще готовится. Мы еще потом расскажем позже. Но мы очень хорошо сработали.

— Если человек не специалист в IT-сфере, но подписан на Telegram-канал и хочет помогать, есть ли для него определенные инструкции?

— Было много примеров, когда люди ко мне обращались: “Я хочу, я хочу помочь, научи!” Я говорил, что не смогу сделать бойца за час, но есть определенный блокнот разработанный. Бери — и ты сможешь приобщиться. По крайней мере, к той же DDoS-атаке. Есть киберорганизации, помогающие нам в разработке таких инструкций. Их также публиковали в Telegram-канале.

И понимаете, пока есть эта IT-армия, более профессиональные специалисты могут заниматься более мощными целями в нашей войне.

Также Георгий Дубинский сказал, что IT-армия — это наш эксклюзив, ведь в мире нет ни одного подобного примера.

Никакого примера в мире нет, когда бы люди организовались и решили создать такое киберсопротивление, решили защищать себя не только кинетически, но и в киберпространстве, — сказал Дубинский.

А также отметил, что после окончания войны эта армия будет только развиваться.

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Фото: Дарья Коломиец / Суспільне