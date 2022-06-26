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Украина не просто отстроится, а покажет развитие — разговор с архитектором Славой Балбеком о жизни и новых проектах для украинцев

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 26 июня 2022, 20:30
Інтерв'ю зі Славою Балбеком 26.06.2022 - як відбудовуватимуть УкраїнуІнтерв'ю зі Славою Балбеком 26.06.2022 - як відбудовуватимуть Україну

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