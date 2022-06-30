У світі немає жодного подібного прикладу! Заступник міністра цифрової трансформації про IT-армію України

Міністерство цифрової трансформації України в перші дні повномасштабного вторгнення запустило IT-армію України. Проект представлений Telegram-каналом, який має вже понад 250 тис. підписників. Заступник міністра цифрової трансформації Георгій Дубинський розповів більше про IT-армію України.

Про створення IT-армії України

— Як виникла ідея створити IT-армію?

— Вона склалася сама по собі, як рух опору, який був реакцією на вторгнення 24 лютого. Це як тероборона. Ви бачили, як люди готові були брати зброю, щоб захищати свої домівки, свої міста. Те саме й кіберармія — люди, які вміли щось робити й були свідомі, що війна триває не тільки в кінетичному вимірі, але й у кібернетичному. Вони взялися за те, щоб робити певний супротив і в кіберсфері.

За словами Дубинського, в Мінцифрі зрозуміли, що війна — гібридна, адже перед початком повномасштабного вторгнення російських військ були дві потужні кібератаки.

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— Люди вже зрозуміли, що атака буде не лише ракетами. І вони робили певні контрзаходи. Хто як міг, кожен на своєму місці, потім вони почали групуватися — більш досвідчені допомагали менш досвідченим. Навіть робився певний інструментарій для найпростіших DDoS-атак, приміром. І так намагалися протистояти атакам, пропаганді. Бо ми були наївні.

Ми вважали, що якщо покажемо росіянам, що вони роблять, що роблять їхні війська, вони це усвідомлять. Але, на жаль, десятирічні промивання мізків з боку Кремля свою справу зробили.

— Чи були ідеї зі створення кіберармії до 24 лютого?

— Ідеї, можливо, були щодо чогось подібного, бо цей тренд ми бачимо по всьому світу. Сполучені Штати, приміром, мають кібервійська виділені. Багато інших країн виокремили їх як окремий військовий підрозділ. У нас таке рішення було ухвалене, але на системному рівні ми не встигли його реалізувати тією мірою, як ми сподівалися це зробити.

Тому в такому випадку ми мали офіційні кібервійська, які були ще на етапі формування. І мали рух волонтерів, які, хто як міг, допомагав у цій справі.

Про роботу IT-армії України

— Як співпрацюють з вами кібервійська? Ви на прямому зв’язку?

— Вони вільні від співпраці з міністерством у певний час. Ми можемо такі речі координувати, тому що безглуздо залишати майже 260 тис. айтівців, які хочуть допомогти державі, без загального керівництва, але вони волонтери, завдання виключно через Telegram-канал.

Міністерство певним чином координує, спрямовує цей рух. Окремо ми спілкуємося з різними кіберорганізаціями. Є окремий кіберспецназ, який працює у цій сфері.

— Скільки завдань уже виконали?

— Загалом ми підрахували десь 1800 успішних атак з нашого боку. І, до речі, це розвінчало міф, як кінетично ми розвінчали міф про другу армію у світі, так ми й у кіберсфері розвінчали міф про те, що вони не такі вже й талановиті.

Заступник міністра також сказав, що в Мінцифрі допомагають з ідентифікацією російських військових. Міністерство співпрацює з іншими органами, зокрема правоохоронними.

Багато про що ми зараз не можемо розказати. Багато чого ще готується. Ми ще потім розповімо, пізніше. Але ми доволі чудово спрацювали.

— Якщо людина не фахівець в IT-сфері, проте підписана на Telegram-канал і хоче допомагати, чи є для неї певні інструкції ?

— Я багато прикладів мав, коли люди до мене зверталися: “Я хочу, я хочу допомогти, навчи!” Я казав, що не зможу зробити бійця за годину, але є певний блокнот розроблений. Бери — й ти зможеш долучитися. Принаймні до тієї ж DDoS-атаки. Є кіберорганізації, які допомагають нам у розробці таких інструкцій. Їх також публікували в Telegram-канал.

І розумієте, доки є оця ІТ-армія, більш професійні фахівці можуть займатися потужнішими цілями в нашій війні.

Також Георгій Дубинський сказав, що IT-армія — це наш ексклюзив, адже у світі немає жодного такого прикладу.

Жодного прикладу у світі немає, коли б люди організувалися і вирішили створити такий кіберсупротив, вирішили захищати себе не тільки кінетично, але й у кіберпросторі, — сказав Дубинський.

А також зазначив, що після закінчення війни цю армію тільки розвиватимуть.

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Фото: Дарина Коломієць / Суспільне