Воювати можна не тільки за допомогою зброї. Розповідаємо, що таке гібридна війна

Війна не завжди може бути у її класичному вигляді зі зброєю в руках. Може бути холодна війна, коли країни протистоять одна одній на економічному рівні. А може бути гібридна війна, для неї також не завжди потрібно відправляти танки на територію іншої країни.
Між експертами існує багато суперечок, що таке гібридна війна. Можна знайти чимало визначень і думок на цю тему, проте сенс гібридної війни залишиться незмінним.
Гібридна війна — це метод ворожих дій, коли нападник намагається зламати опонента за допомогою прихованих операцій, диверсій, кібервійни, і навіть надаючи підтримку повстанцям, що діють біля противника.
Та чи можна вести війну без відкритого збройного конфлікту? Як казав давній військовий стратег Сунь Цзи, найвище військове мистецтво — підкорити ворога без бою. В цьому і є сенс гібридної війни.
У світі стали активно обговорювати цей вид війни після окупації Криму у 2014 році. Відтоді почали проводити багато досліджень в цьому напрямі.
У світі стали активно обговорювати цей вид війни після окупації Криму у 2014 році. Відтоді почали проводити багато досліджень в цьому напрямі.
Гібридна війна неодноразово піддавалася критиці у зв’язку з відсутністю чіткого концептуального визначення. Адже гібридна війна включає багато різних факторів, і часто неможливо відстежити, з якої країни йдуть, наприклад, кібератаки.
Вести гібридну війну набагато дешевше, ніж звичайну. Не треба витрачати кошти на озброєння, військових, техніку тощо.
Один із ключових факторів гібридної війни — це дезінформація населення.
Один із ключових факторів гібридної війни — це дезінформація населення.
Сучасні цифрові платформи та платформи соціальних мереж дають змогу суб’єктам гібридної війни досить легко впливати на громадянське населення на шкоду держави-противника, публікуючи фейкові новини.
Також велику надію ворог покладає на роботу диверсійних груп, які задовго до початку конфлікту вирушають на територію іншої країни, щоб потім руйнувати її зсередини. Або ж ворог знаходить слабких, здатних до впливу людей, які готові працювати на нього.
Тож можна вважати, що сенс гібридної війни у тому, щоб розколоти країну зсередини, посіяти паніку та знайти прихильників тощо.
Якщо ворогу не вдається вести гібридну війну, він починає відкритий збройний конфлікт. В цьому випадку, щоб захистити військових, були визначені закони ведення війни. На жаль, їх не дотримується Росія.