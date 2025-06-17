Гибридная война: что это такое и как можно воевать не только с помощью оружия

Война не всегда может быть в ее классическом виде с оружием в руках. Может быть холодная война, когда страны противостоят друг другу на экономическом уровне. А может быть гибридная война, для нее тоже не всегда нужно отправлять танки на территорию другой страны.

Между экспертами существует много споров, что такое гибридная война. Можно найти много определений и мнений по этой теме, однако смысл гибридной войны останется неизменным.

Что такое гибридная война

Гибридная война — это метод враждебных действий, когда нападающий пытается сломить оппонента с помощью скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку действующим у противника повстанцам.

Но можно ли вести войну без открытого вооруженного конфликта? Как говорил древний военный стратег Сунь Цзы, высшее военное искусство — покорить врага без боя. В этом и есть смысл гибридной войны.

В мире стали активно обсуждать этот вид войны после оккупации Крыма в 2014 году. С этого времени начали проводить много исследований в этом направлении.

Гибридная война не раз подвергалась критике в связи с отсутствием четкого концептуального определения. Ведь гибридная война включает много разных факторов, и часто невозможно отследить, из какой страны исходят, например, кибератаки.

Гражданская и гибридная война

Вести гибридную войну намного дешевле, чем обычную. Не нужно тратить средства на вооружение, военных, технику и т.д.

Один из ключевых факторов гибридной войны — это дезинформация населения.

Современные цифровые платформы и платформы социальных сетей позволяют субъектам гибридной войны достаточно легко влиять на гражданское население в ущерб государству-противнику, публикуя фейковые новости.

Также большую надежду враг возлагает на работу диверсионных групп, задолго до начала конфликта отправляющихся на территорию другой страны, чтобы потом разрушать ее изнутри. Или же враг находит слабых, поддающихся влиянию людей, готовых работать на него.

Поэтому можно считать, что смысл гибридной войны состоит в том, чтобы расколоть страну изнутри, посеять панику и найти поклонников и т.д.

Если противнику не удается вести гибридную войну, он начинает открытый вооруженный конфликт. В этом случае, чтобы защитить военных, были определены законы ведения войны. К сожалению, их не соблюдает Россия.

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