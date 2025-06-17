Для тебя Война в Украине

Гибридная война: что это такое и как можно воевать не только с помощью оружия

Богдана Макалюк, журналист сайта 17 июня 2025, 10:30
Гибридная война: что это такое и как можно воевать не только с помощью оружия
Фото Unsplash

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