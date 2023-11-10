2025-й: год кого и что он нам принесет — интересные факты

2025 год обещает быть очень интересным, ведь править им будет по китайскому календарю очень опасное животное. Что принесет 2025 год и какого животного он будет — читай в материале.

2025: год кого и что он принесет

2025 год станет годом Змеи. Она занимает шестое место в китайском гороскопе. 12 зодиакальных животных представляются в следующем порядке: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Каждый знак отличается своими характерными особенностями.

2025 год: какого животного по восточному календарю

В европейской культуре чаще всего змея воспринимается довольно негативно. Ядовитое животное пугает и настораживает.

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Но вот в китайских мифах и множествах легенд, змея представляет собой некий источник просветления и мудрости.

Несмотря на то, что животное довольно изворотливое, оно обожает уединение и покой, склонно к неторопливым, обстоятельным умозаключениям.

2025: год какого животного и когда он наступит

Китай является одной из самых старинных стран в плане астрологической традиции. Года сменяют друг друга не по Григорианскому, а по Лунному календарю. В них каждый знак зодиака находится под влиянием одной из пяти стихий (например, металла, дерева, воды, огня и земли).

Деревянная Зеленая Змея, будет перенимать правящие позиции 29 января 2025-го года. Это произойдет после того, как в Китае и иных странах Юго-Восточной Азии отпразднуют новый, 2025-й год.

Как встречать 2025: год Змеи

Новый год нужно встречать в кругу семьи или друзей, ведь Змее важна обстановка и дружелюбие. Стоит также запастись деревянными фигурками змеи, которая стала талисманом этого года. Дом лучше украсить яркой палитрой зеленого, синего или желтого цветов.

Также важно заранее обдумать развлечения. Они не должны быть пошлыми и очень радостными. Лучше просто в эту ночь обменятся исканными словами любви и поговорить с родными по душам.

На стол лучше не класть пластик и некрасивую посуду. Так как змея лакомится мясом, нужно приготовить блюда из кролика и курицы. Также не лишним будут морепродукты и рыба, овощные салаты. Стоит также отказаться от большого количества крепкого алкоголя.

В чем встречать Новый год 2025

Змея считается хоть и опасным, но красивым животным. В образе можно использовать яркие, блестящее детали или змеиные принты.

Дамам можно присмотреться к платьям с пайетками или люрексом. А мужчинам — к необычным костюмам. Рекомендуется использовать следующие цвета в своих нарядах: зеленый, желтый, оранжевый, синий, черный и красный.

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