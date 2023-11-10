2025-й: рік кого і що він нам принесе — цікаві факти

2025 рік обіцяє бути дуже цікавим, адже за китайським календарем правити ним буде дуже небезпечна тварина. Що принесе 2025 рік і якої тварини він буде — читай у матеріалі.

2025: рік кого і що він принесе

2025 стане роком Змії. Вона посідає шосте місце у китайському гороскопі. 12 зодіакальних тварин представляються в наступному порядку: Щур, Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака та Свиня. Кожен знак відрізняється своїми характерними рисами.

2025 рік: якої тварини за східним календарем

У європейській культурі змія найчастіше сприймається досить негативно. Отруйна тварина лякає та насторожує.

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Але в китайських міфах і безлічі легенд змія є джерелом просвітління і мудрості.

Попри те, що тварина досить спритна, вона обожнює усамітнення і спокій, схильна до неквапливих, докладних висновків.

2025: рік якої тварини й коли він настане

Китай є однією з найдавніших країн щодо астрологічної традиції. Роки змінюють один одного не за Григоріанським, а за Місячним календарем. Тому кожен знак зодіаку перебуває під впливом однієї з п’яти стихій (наприклад, металу, дерева, води, вогню та землі).

Дерев’яна Зелена Змія перейматиме керівні позиції 29 січня 2025 року. Це станеться після того, як у Китаї та інших країнах Південно-Східної Азії відсвяткують новий 2025 рік.

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Як зустрічати 2025: рік Змії

Новий рік потрібно зустрічати в колі сім’ї чи друзів, адже Змії важлива обстановка та дружність. Варто також запастися дерев’яними фігурками змії, яка стане талісманом.

Дім краще прикрасити яскравою палітрою зеленого, синього чи жовтого кольорів.

Також важливо заздалегідь обміркувати розваги. Вони не мають бути вульгарними й дуже радісними. Краще просто цієї ночі обмінятись теплими словами любові та щиро поговорити з рідними.

На стіл краще не класти пластик та негарний посуд. Через те, що змія ласує м’ясом, потрібно приготувати страви з кролика та курки. Також не зайвими будуть морепродукти та риба, овочеві салати. Варто також відмовитись від великої кількості міцного алкоголю.

У чому зустрічати Новий рік 2025

Змія вважається хоч і небезпечною, але красивою твариною. В образі можна використовувати яскраві, блискучі деталі або зміїні принти.

Жінкам можна придивитися до сукні з паєтками або люрексом. А чоловікам — до незвичайних костюмів. Рекомендується використовувати такі кольори у вбранні: зелений, жовтий, помаранчевий, синій, чорний і червоний.

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