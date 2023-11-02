Новорічні свята 2023-2024: які дати святкових та вихідних днів — повний перелік

Уже зовсім скоро прийде зима, до неї лишилося менш як місяць, а тому можна розпочинати підготовку до свят. Новорічні свята 2023-2024 можуть подарувати нам трохи надії та стати приводом загадати бажання, якого хоче увесь народ. Читай у нашому матеріалі список святкових та вихідних днів.
Якщо ти плануєш відпустку, подорож або як провести час із родиною, найкраще для цього підійдуть новорічні свята. Адже це час, коли збираються родини та проживають цінні моменти разом. Які будуть новорічні свята 2023-2024?
Вихідними у 2023-2024 році під час новорічних свят будуть такі дні: 30, 31 грудня, 6 та 7 січня.
Додаткові вихідні на свята можуть надавати роботодавці, але на термін дії воєнного стану святкові дні не є вихідними й не переносяться на наступний день після святкового або неробочого.
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