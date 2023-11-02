Свята

Новорічні свята 2023-2024: які дати святкових та вихідних днів — повний перелік

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Листопада 2023, 07:00
Новорічні свята 2023-2024: список святкових та вихідних днів
Фото: Pexels

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