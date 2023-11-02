Новорічні свята 2023-2024: які дати святкових та вихідних днів — повний перелік

Уже зовсім скоро прийде зима, до неї лишилося менш як місяць, а тому можна розпочинати підготовку до свят. Новорічні свята 2023-2024 можуть подарувати нам трохи надії та стати приводом загадати бажання, якого хоче увесь народ. Читай у нашому матеріалі список святкових та вихідних днів.

Новорічні свята 2023-2024: список святкових та вихідних днів

Якщо ти плануєш відпустку, подорож або як провести час із родиною, найкраще для цього підійдуть новорічні свята. Адже це час, коли збираються родини та проживають цінні моменти разом. Які будуть новорічні свята 2023-2024?

День Святого Миколая — 6 грудня . День Святого Миколая походить з язичницьких часів. Науковці вважають, що образ Миколи є спільним зі стародавнім богом Велесом. Він був покровителем звірів та худоби. Святого Миколая шанують за допомогу нужденним та милосердя до людей. У цей день заведено дарувати подарунки дітям, особливо варто приділяти увагу сиротам.

. День Святого Миколая походить з язичницьких часів. Науковці вважають, що образ Миколи є спільним зі стародавнім богом Велесом. Він був покровителем звірів та худоби. Святого Миколая шанують за допомогу нужденним та милосердя до людей. У цей день заведено дарувати подарунки дітям, особливо варто приділяти увагу сиротам. Святвечір — 24 грудня . У цей день заведено прикрашати оселю рушниками та солом’яними павучками. Увесь день віряни не їдять нічого, доки не зійде перша зірка, що сповіщає про народження Ісуса Христа. Після цього до столу подають 12 страв. Тримай повний перелік обов’язкових страв.

. У цей день заведено прикрашати оселю рушниками та солом’яними павучками. Увесь день віряни не їдять нічого, доки не зійде перша зірка, що сповіщає про народження Ісуса Христа. Після цього до столу подають 12 страв. Тримай повний перелік обов’язкових страв. Різдво — 25 грудня . Святкування народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Найбільше християнське свято. У цей день потрібно відвідати святкову службу у церкві. Після цього розпочинається Коляда.

. Святкування народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Найбільше християнське свято. У цей день потрібно відвідати святкову службу у церкві. Після цього розпочинається Коляда. Щедрий вечір — 31 грудня. Вечір перед Новим роком, коли готують святкові страви та просять Бога про найбажаніше. У цей день водять “козу” та щедрують. Щедрівникам за співи та побажання дають солодощі та гроші.

Новий рік — 31 грудня . Календарне свято, яке відзначають багато народів світу. У цей день відзначають початок нового календарного року. Готують святковий стіл та влаштовують гуляння.

. Календарне свято, яке відзначають багато народів світу. У цей день відзначають початок нового календарного року. Готують святковий стіл та влаштовують гуляння. Василія Великого — 1 січня . На свято Василя заведено засівати оселі. Зерно символізує нове життя та достаток. Після засівальників зерно віддають птахам, частіше куркам, аби добре неслися. А дерева, які не дають урожаю, стукають по стовбуру сокирою.

. На свято Василя заведено засівати оселі. Зерно символізує нове життя та достаток. Після засівальників зерно віддають птахам, частіше куркам, аби добре неслися. А дерева, які не дають урожаю, стукають по стовбуру сокирою. Водохреще — 6 січня . Це свято на згадку про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Одне з найбільших християнських свят. На Водохреще віряни відвідують ранкову службу у церкві, а потім тричі занурюються в освячену ополонку. Її вирубують у формі хреста. Також набирають освячену воду.

. Це свято на згадку про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Одне з найбільших християнських свят. На Водохреще віряни відвідують ранкову службу у церкві, а потім тричі занурюються в освячену ополонку. Її вирубують у формі хреста. Також набирають освячену воду. Стрітення — 2 лютого. Останнє серед різдвяно-новорічних свят, яке є одним з найбільших у християнстві. У церквах святять стрітенську воду і громничну свічку, яку запалюють під час негоди.

Вихідні на різдвяно-новорічні свята в Україні

Вихідними у 2023-2024 році під час новорічних свят будуть такі дні: 30, 31 грудня, 6 та 7 січня.

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Додаткові вихідні на свята можуть надавати роботодавці, але на термін дії воєнного стану святкові дні не є вихідними й не переносяться на наступний день після святкового або неробочого.

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