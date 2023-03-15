Чем белить деревья весной 2023: правила красивого и здорового сада

Помнишь, как раньше весной можно было увидеть все больше деревьев с белыми стволами? Тогда, наверное, многим казалось, что это для красоты. Однако на самом деле это важный элемент защиты деревьев. Понимаешь это, когда начинаешь заниматься собственным садом.

Чем белить деревья весной, каждый выбирает самостоятельно. Но существует несколько важных правил, одно из которых — правильная подготовка.

Как подготовить деревья к побелке весной

В случае, если ты только начинаешь разбираться в том, как правильно ухаживать за своим садом, необходимо знать, что белят деревья дважды в год — весной и осенью.

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Но если перед долгой зимой этого не сделать, то их нужно будет с наступлением тепла подготовить. Для этого придется очистить деревья от мертвой коры (обязательно деревянным скребком). Затем всю лишнюю кору необходимо сжечь, поскольку в ней могут остаться вредители и болезнетворные микроорганизмы.

Далее очищенную кору нужно дезинфицировать. Некоторые предпочитают препараты, содержащие медь. Однако ими не следует злоупотреблять и лучше чередовать обработку фунгицидами с опрыскиванием коры мыльно-зольным раствором.

Его приготовить достаточно просто. Смешай в воде с температурой 80 градусов ингредиенты:

зола — 2,5-3 килограммов;

жидкое мыло или средство для мытья посуды — 50 граммов.

Чем белить деревья весной

Важно отметить, что садовую побелку можно сделать тремя разными способами: известковым раствором, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской.

Из чего сделать побелку для деревьев:

вода — 10 литров;

мел или известь, защищающая кору от лучей солнца — 3 килограмма;

медный купорос — 500 граммов;

казеиновый клей или клейстер — 100 граммов.

Все ингредиенты следует смешать, а затем оставить настояться в течение нескольких часов. Консистенция не должна стекать по стволу. Ее наносить нужно не слишком толстым слоем, чтобы побелка не начала отслаиваться.

Чтобы иметь красивый и цветущий сад, нужно регулярно за ним ухаживать. Поэтому читай, как удобрить плодовые деревья и кустарники ранней весной.

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