Сочельник, Рождество и Крещение: какие церковные праздники будут отмечать в январе 2023 года

Первый месяц года богат важными событиями в христианском мире, поэтому украинцы будут праздновать девять церковных праздников.

Главными, конечно, будут Святвечер, Рождество Христово и Крещение, однако это далеко не все церковные праздники января.

Читай наш материал, какие церковные праздники отмечают в Украине в первый месяц года и в какие дни января нужно поститься.

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6 января — Рождественский Святвечер

6 января украинцы традиционно собираются за праздничным столом на Святвечер, чтобы торжественно закончить Рождественский пост и приготовиться к празднованию рождения Христа.

7 января — Рождество Христово

В этот день весь христианский мир восточного обряда, соблюдающий юлианский календарь, будет праздновать рождение сына Господня Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме.

В этот день принято восхвалять рождение Спасителя в колядках. Считается, что колядники таким образом приносят в дом благополучие и спокойствие.

8 января — Собор Пресвятой Богородицы

В этот день верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы и чествуют таким образом одну из важнейших женщин в религии — мать Иисуса Христа Марию. Между прочим, именно по этой причине данный праздник был установлен сразу после Рождества.

А Собором этот день называют потому, что 8 января чествуют всех приближенных к Деве Марии и Иисусу Христу.

14 января — Обрезание Господне

По восточному обряду Обрезание Господне отмечают 14 января, хотя в народе этот день больше знают как Старый Новый год.

Обряд обрезания был обязателен для всех младенцев мужского пола в Израиле. Он означал, что ребенок принадлежит к избранному Богом народу. Можно утверждать, что ветхозаветное обрезание — это прообраз крещения, которое проводится сегодня.

Иисус на восьмой день своей жизни прошел этот обряд, ведь добровольно исполнял и хранил традиции этого народа, хотя, как Сын Божий, не должен был соблюдать их.

Праздник Обрезания Господня очень важен для христиан. И прежде всего тем, что оно доказывает — Иисус Христос принадлежал к человеческому роду и был представителем мужского пола.

17 января — последний день Святок

Традиционно в последний день Святок украинцы чествовали Собор 70 апостолов, а также преподобного Ахилла, диакона Печерского, давно покоящегося в Дальних пещерах.

18 января — Крещенский Святвечер

Христиане называют этот праздник Повечерьем Богоявления. Святвечер предшествует Крещению и является своеобразной подготовкой к великому празднику крещения Христа.

На Крещенский Святвечер установлен пост, а главным блюдом на ужине является кутья.

19 января — Крещение

Одним из главных церковных праздников января является Крещение. В этот день Иисус Христос принял крещение. По легенде в этот момент открылось небо и явился голос Божий.

Христиане считают, что именно этот праздник свидетельствует о таинстве Святой Троицы. Ведь в этот день Бог явился в трех ипостасях: Бог Отец — в голосе, Сын Божий — во плоти, Дух Святой — в виде голубя.

В этот день верующие освящают воду в церквях и специальных прорубях в виде креста. Купание в таких освященных прорубах символизирует очищение от грехов.

25 января — Святой Мученицы Татьяны

В восточном обряде христианства 25 января чтят память святой Татьяны. Она родилась в Риме, около 200 года, в семье очень знатных римлян-христиан.

Несмотря на распространенное и принудительное язычество в культуре того времени, Татьяна не поддалась и не согласилась даже под страшными пытками поклоняться языческим идолам.

Молитвой она сотворила чудеса, за которые была жестоко наказана мучениями и казнью. Позже ее провозгласили святой, а сама мученица стала покровительницей всех девушек, имеющих ее имя.

29 января — неделя о Закхее

С этой недели начинается предпасхальное время Пасхального цикла. Все верующие начинают готовиться к достойной встрече Воскресшего Христа.

Однако сам день олицетворяет раскаяние и прощение. Служит тому поучительная история из Евангелия о том, как Иисус Христос спас душу грешного Закхея, который в отчаянии от своих поступков намеревался искренне покаяться и спастись.

Он был начальником налоговой, взяточником и обманщиком. Однако после покаяния Христа искренне захотел раздать и вернуть все заработанное нечестным путем, а людям, которых обманул, отдать все в четыре раза больше.

Посты в январе 2023: календарь

6 января для верующих юлианского календаря фактически заканчивается Великий пост, длившийся 40 дней. С этого дня можно возвращаться к привычному рациону.

После окончания Рождественского в первом месяце года будет еще пять однодневных постов. Верующие должны сдержаться в питании 11, 13, 18, 25 и 27 января. Для удобства смотри наш календарь постов на январь.

Уже скоро украинцы будут праздновать хоть не церковный, но праздник Нового года 2023. А будут ли дополнительные выходные на Новый год и другие праздники, читай в нашем материале.

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