Праздники

Сочельник, Рождество и Крещение: какие церковные праздники будут отмечать в январе 2023 года

Вероника Кононенко, редактор сайта 02 января 2023, 12:15
церковні свята у січні 2023
Фото: Unsplash

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